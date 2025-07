Bordaberry tras dichos de Fratti: “Cuando les señalo los errores soy el hijo del dictador”

Política

El senador colorado Pedro Bordaberry respondió las declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en las que lo acusó por su pasado familiar y su “vinculación con la interrupción de la democracia”.

En diálogo con Arriba gente (Canal 10), el líder de Vamos Uruguay afirmó que los dichos de Fratti, que reaccionó ante su crítica por haber suspendido “momentáneamente” la exportación de ganado en pie para faena inmediata, “no fueron argumentos de defensa de la medida” anunciada.

“A mí me pasa en la política, algo que es divertido. Cuando digo lo que los otros quieren que diga soy Pedro; cuando ya digo algo un poquito más firme soy Bordaberry, y cuando les señalo los errores soy el hijo del dictador”, dijo el senador colorado.

Según el legislador, el sistema político “no debería ni siquiera detenerse en estas cosas”. “Estamos perdiendo tiempo de hablar de los problemas del país hablando de estas cosas. Se debe de haber arrepentido, y si no sé arrepintió era por ahí. Lo que sería bueno es escuchar los argumentos de por qué se entiende que beneficiar a la industria contra los productores ganaderos es bueno. Me parece que todos estamos de acuerdo con que no es”, afirmó Bordaberry.

El senador dijo que en su vuelta a la política tras cinco años notó un “enfrentamiento personal” entre los dirigentes de los partidos. “Esa grieta que hablamos en otros lados nos está llegando”, advirtió y se mostró sorprendido por los intercambios durante la discusión por la Rendición de Cuentas.

“Ahora cuando he vuelto a la política me he propuesto todos los días construir, aportar. Ya estoy grande para otra cosa, no quiero otra cosa más que ayudar”, dijo Bordaberry.

Tal como informáramos, Fratti había reaccionado por los dichos de Bordaberry sobre su decisión sobre la exportación de ganado en pie. “La explicación kirchnerista del ministro Fratti es un error mucho más grave de lo que parece; según él constató que había mucha exportación de ganado en pie e industrias frigoríficas en problema; entonces decidió intervenir en el mercado para ayudar a los frigoríficos (la mayoría brasileños) y prohibir la exportación; de esa forma va a bajar el precio que los frigoríficos pagan al productor; o sea que ahora tenemos un regulador de mercado; así destruyeron los Kirchner Argentina; ¡qué irresponsable!”, había escrito el líder colorado en su cuenta de X.

Fratti sostuvo en rueda de prensa consignada por Subrayado que las declaraciones del senador colorado fueron “una mezquindad política”. “Debería revisar un poco de dónde viene y de dónde vengo yo”, expresó.

Según el ministro, “hay que tener ciertos antecedentes para hablar si los otros se acomodaron con alguien”. “Yo no ocupé cargo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, no vengo de familias que tengan vinculación con la interrupción de la democracia, así que creo que tenemos que respetarnos un poco más”, expresó el jerarca.

Fratti dijo que “nunca” se dirige “en lo personal”, pero que las críticas de la oposición lo “tienen un poco cansado”. “Que critiquen las medidas del gobierno… Pero atribuir cuestiones que nada que ver no, porque, además, yo registro el archivo”, expresó.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular reconoció que la cartera “le erró en la comunicación” de la nueva medida. “Hay que reconocerlo: cuando le errás, le errás. Quedamos a destiempo. Pero, en realidad, la intención y el fondo para mí es el mismo”, sostuvo.

Fratti dijo que tiene una reunión pactada con Campo Unido y aclaró que “la suspensión es hasta que exista un pedido”. “La exportación de ganado en pie está funcionando como siempre. No trancamos ninguna exportación y no hay ningún pedido para faena inmediata. En pocos días sale una exportación que viene del gobierno anterior”, dijo el ministro.