Política

Bordaberry salió al cruce en redes: Tenfield, monopolios y gestión del Estado

Montevideo Portal

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dedicó una extensa publicación en la red social X en la que analizó los monopolios, la gestión del Estado y la situación con los derechos televisivos del fútbol uruguayo.

“Criticamos los monopolios públicos cuando generan ineficiencia y trasladan costos al ciudadano”, inicia la publicación del legislador colorado.

Además, sostuvo que también es necesario advertir sobre otras formas de distorsión del mercado, vinculadas a situaciones en las que existen monopolios privados, negocios que mantienen relaciones con el poder y prácticas que terminan perjudicando la competencia cuando el “Estado omite su deber de neutralidad”.

Bordaberry mencionó que esto es visible en la salud pública. “El sistema nacional acumuló un déficit cercano a los U$S 800 millones el último año, pese a manejar recursos varias veces superiores”, escribió.

El dirigente del Partido Colorado señaló que mientras varias instituciones de salud funcionan con déficits permanentes, dentro del mismo sistema financiado con recursos públicos existen proveedores que “obtienen resultados muy favorables”.

Si bien afirmó que no cuestiona la “legítima actividad privada”, sí critica el diseño, que “permite socializar riesgos y concentrar ganancias bajo una regulación que el Estado no examina con la severidad necesaria”.

En la misma línea, aseguró que el transporte metropolitano tiene un esquema similar. Hay “subsidios financiados por productores del interior a través del gasoil, compras aseguradas de boletos, fideicomisos públicos y ventajas regulatorias han consolidado un mercado protegido”. “Se impulsa el delirante túnel en 18 de Julio, con un costo estimado de US$ 1000 millones”, agregó.

Además, mencionó que el proyecto no puede analizarse únicamente como una obra de infraestructura, sino como una resolución política con fuerte impacto en las cuentas públicas que, a su entender, requiere “un debate honesto sobre prioridades nacionales”.

En la misma línea, el legislador habló como ejemplo la situación del fútbol uruguayo. Según afirmó, durante años el sistema de derechos exclusivos de televisación derivó en un escenario donde los clubes atravesaban dificultades financieras mientras los intermediarios consiguen ganancias.

“El monopolio privado produjo el mismo efecto que tantas veces se reprocha al monopolio estatal: concentración de beneficios y debilitamiento del sistema que debía sostener”, afirmó.

Bordaberry recordó que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) vio “deteriorarse” la situación económica de varias instituciones mientras el titular de los derechos “consolidaba una posición dominante prácticamente inexpugnable” en referencia a Tenfield.

El senador destacó que el reciente llamado impulsado por la AUF, que dividió los derechos audiovisuales en distintos bloques para fomentar la competencia, permitió multiplicar el valor de las ofertas recibidas.

“Se pasó de contratos cercanos a los U$S 15 millones anuales a ofertas de U$S 67 millones”. “Fue una demostración concreta de que la competencia real beneficia al fútbol uruguayo”, agregó.

Montevideo Portal