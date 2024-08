Bordaberry propone 10 ideas para una “nueva LUC” con foco en el combate al narcotráfico

Política

Montevideo Portal

El colorado Pedro Bordaberry propuso generar una nueva ley de urgente consideración para el próximo período de gobierno que haga foco en el combate al narcotráfico y a la corrupción, manifestó en rueda de prensa este lunes, consignada por Telemundo (Canal 12).

El sector Vamos Uruguay, liderado por Bordaberry, publicó este lunes un documento con 10 propuestas, entre las que se encuentra el fortalecimiento del Poder Judicial, una reforma del Código del Proceso Penal, que la Fiscalía pase a ser dirigida de manera colegiada, la mejora de los controles de frontera, coordinación entre los ministerios de Defensa e Interior y la descentralizar del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

“El primer objetivo es la lucha contra el narcotráfico que nos parece que es esencialísimo, no podemos demorar más. Es más, estamos proponiendo que se genere una nueva ley de urgente consideración para atender este problema y el problema de la corrupción contemplando estas medidas”, planteó quien será candidato al Senado.

Para Bordaberry este tema trasciende los partidos políticos. “Cuando a vos te roban o cuando matan a alguien no le preguntan a quién votan. No le dicen: ‘Che, ¿votás al Frente a los colorados o a los blancos? No, van y te roban”, razonó.

“Me parece que este es un tema de todos los uruguayos y creo que todos tenemos que estar unidos; sin dudas tenemos que ir juntos”, sentenció.

Las 10 propuestas en titulares son: la baja de la reincidencia de quienes delinquen, el blindaje de las fronteras contra el narcotráfico, la cooperación internacional en el combate al narcotráfico, el reforzamiento de la infraestructura, personal y equipamiento de control aduanero, el combate al lavado de activos, el combate al microtráfico de drogas, la prevención, disuasión y represión del delito, el fortalecimiento de Asuntos Internos y Formación Policial, la independencia y mejora del Poder Judicial y la Fiscalía, y la coordinación con la sociedad civil.

Montevideo Portal