Política

Bordaberry le reprochó a Kechichian alquiler de club armenio: “No me metas en tus barros”

Montevideo Portal

El exsenador por el Partido Colorado Pedro Bordaberry salió este martes a responderle a la exministra de Turismo Liliam Kechichian, por la referencia que hizo a que el político la había felicitado por la compra de un inmueble en Ciudad Vieja por US$ 1,5 millones que la anterior gestión adquirió con el fin de que sea la nueva sede de la cartera.

En referencia a esa compra, Kechichian dijo en conferencia de prensa que hubo un pedido de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que obligó al Ministerio de Turismo a “salir a buscar un edificio”.

“No era por licitación, tenía que tener determinadas características. Más de 3.000 metros cuadrados o 4.000, estar en la Ciudad Vieja. Después de una enorme recorrida por ese barrio encontramos uno, el único. Nadie nos trajo ningún negocio, vimos un cartel de una inmobiliaria muy prestigiosa y trabajamos con esa inmobiliaria. Es más, cuando informamos al Parlamento de esa compra el exsenador Bordaberry nos felicitó porque la tasación de catastro de ese inmueble era de US$ 2,5 millones y lo compramos por US$ 1,5 millones”, explicó la senadora.

Según consta en la versión taquigráfica del 28 de agosto de 2017, Bordaberry señaló: ““Voy a abogar por usted, señora ministra, porque la Dirección Nacional de Catastro no se caracteriza por ser generosa en las estimaciones de valor, sino todo lo contrario. Así, pues, la felicito por el buen negocio”.

Sin embargo, este martes el excandidato presidencial respondió a lo dicho por Kechichian: “Las peores mentiras son las medias verdades; en esa sesión informaste que pagaban por ese edificio menos de la tasación de catastro; fue por eso que felicité; no por la compra de un edificio en US$ 1,5 millones innecesaria cuando tenían el edificio de la ANP”.

Bordaberry agregó que “comprar un edificio que no se necesita en US$ 1,5 millones es utilizar la herramienta en mala forma si ya se tiene uno y no se necesita”.

Señaló que "en esa sesión tú y tu equipo dijeron que habían levantado la observación del Tribunal de Cuentas; luego lo verifiqué; no la habían levantado, por lo que nos informaron mal" y agregó que en el Senado "faltaron a la verdad".

“No me metas en tus barros”, continuó el también exministro de Turismo, que además cuestionó a Kechichian el convenio firmado con la Unión Unión General Armenia de Beneficencia de Uruguay (UGAB) para arrendar un club por cinco años.

@likechichian las peores mentiras son las medias verdades; en esa sesión informaste que pagaban por ese edificio menos de la tasación de catastro; fue por eso que felicité; no por la compra de un edificio en 1,5 millones de dólares innecesaria cuando tenían el edificio de la ANP — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) November 2, 2021

“Como también lo es arrendar en más de un millón instalaciones deportivas de una entidad de la comunidad que integras”, apuntó Bordaberry sobre ese convenio que también fue denunciado por Germán Cardoso.

Montevideo Portal