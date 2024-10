Bordaberry: la “oportunidad” de ser minoría en el Parlamento y un recuerdo a Bonomi

Elecciones 2024

El senador electo Pedro Bordaberry aseguró que el hecho de que no haya mayoría parlamentaria de cara a una próxima administración es “una gran oportunidad para la democracia uruguaya”.

Según dijo el exministro a Arriba gente (Canal 10), este tipo de situaciones “obligan” a un gobierno a “ser mejor”. Así, recordó su gestión durante el gobierno del expresidente Jorge Batlle, en la que los colorados tenían “minoría absoluta” y nunca fue interpelado ni investigado por ninguna comisión.

Bordaberry ejemplificó su teoría, que establece que la mayoría parlamentaria está “sobrevalorada”, con las gestiones del Frente Amplio (FA).

“Todos somos capos con mayoría parlamentaria; a los ministros no les exigís, se descansan y, entonces, ahí empiezan los problemas. Si el FA no hubiese tenido mayoría parlamentaria en los 15 años que estuvo, no nos hubiera pasado lo que nos está pasando con la inseguridad, porque cuando interpelábamos a [el exministro del Interior Eduardo] Bonomi, le mostrábamos que subían los homicidios y las rapiñas, el FA decía ‘es una sensación térmica estamos todos bien’”, expresó.

Según Bordaberry, si la fuerza política de izquierda hubiese sacado a los jerarcas durante sus gestiones, en la actualidad “no estaríamos en la misma situación”.

Asimismo, el líder de la Lista 10 recordó que cuando la gestión de Luis Lacalle Pou tuvo problemas con jerarcas “asumió la responsabilidad política”. Por ejemplo, en el caso de Francisco Bustillo, Carolina Ache, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, quienes fueron interpelados por entregar un pasaporte al narco Sebastián Marset aunque renunciaron después de su visita al Parlamento.

“No sé cuál es el drama de que no haya mayoría parlamentaria”, insistió Bordaberry.