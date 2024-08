Bordaberry descarta incompatibilidad entre ser senador y su vínculo con AUF por Torque

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El candidato al Senado por la Lista 10 del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, descartó que pueda existir una incompatibilidad entre ser elegido como legislador y su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por ser presidente de la Sociedad Anónima Deportiva de Montevideo City Torque.

El referente colorado señaló este viernes en diálogo con 100% deporte de Sport 890 que, en cuanto a su participación en el Poder Legislativo y en la estructura política del fútbol, esto ya fue analizado en su anterior período como senador (2015-2020), cuando presidió en 2018 la Comisión Normalizadora de la AUF. Según sostuvo, por aquel entonces se concluyó que no existía una incompatibilidad.

“Cuando fui presidente de la Comisión Normalizadora de AUF se planteó ese tema y yo era senador. Entonces, antes de aceptar integrar la Comisión Normalizadora, pedí un informe jurídico a un experto, y que señaló que no había incompatibilidades”, dijo Bordaberry.

“Pero además de eso, en ese entonces la presidenta del Senado era Lucía Topolansky, y ella le pidió a la jurídica del Palacio Legislativo que también estudiaran el tema, y también concluyeron que no había incompatibilidad”, agregó en la entrevista con Sport 890.

Bordaberry había también defendido su posición este miércoles en una entrevista con Primera mañana de El Espectador, en este caso también desde argumentos vinculados a la ética de las funciones.

“Por ahora no es incompatible. En realidad, mis ingresos son exclusivamente de la actividad privada, de esto [de la política] no estoy viviendo. Yo cuando fui electo senador en 2009 renuncié al estudio jurídico del que era socio, vendí mi parte, porque me parecía sí incompatible ejercer como abogado y ser senador. Pero no hay esa incompatibilidad; no está prohibido, pero yo no quise hacerlo. Era medio raro ir a un juzgado y que un juez tenga delante a un senador. Es como que te sentís que estás jugando con la liga”, dijo en El Espectador.

Este viernes, en Sport 890, el candidato a senador fue consultado sobre cuando el año pasado se le impedía al colorado Pablo Ferrari ser candidato a presidente de la AUF si no renunciaba a su cargo en el gobierno, donde era subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte.

“Eso es otra cosa. Porque en esos casos lo que se pretende hacer es que el gobierno no tenga injerencia en las federaciones. Pero esto [por Montevideo City Torque] es un club. Hay presidente de clubes que son candidatos a diputados o diputados. Y no es que hay uno. Hay un montón de casos. Creo que Ernesto Dehl es candidato en Cerro Largo, creo que Yamandú Costa ha sido candidato en Canelones. Y debe haber decenas de esos casos. No hay ninguna reglamentación que diga que no puedas estar en un club de fútbol. Eso no existe. Te lo digo seguro”, concluyó Bordaberry al respecto.

El presidente de City Torque fue consultado también por su vínculo con el titular del Liverpool Fútbol Club, José Luis Palma.

“A ver, a mí me pasa algo con José Luis que me pasa a veces con políticos también. Nos hemos dado unos palos bárbaros en la discusión. Y está bueno. ¿Por qué? A ver, si no estamos de acuerdo, él no se la guarda y yo no me la guardo. ¿Eso significa que tengo que cruzarlo y no saludarlo? No. Podemos hablar. Pero tenemos diferencias de enfoque en algunos temas, no en todos”, respondió.

“Él no quiere las sociedades anónimas deportivas y legítimamente puede pensar eso. Y yo las quiero. Y bueno, Milei las quiere, pero los peronistas K no las quieren. ¿Y qué vas a hacer? De eso se trata la vida, de que haya discrepancias. Más allá de eso, legítimamente él está convencido, y con Liverpool le ha ido muy bien”, completó.

Montevideo Portal