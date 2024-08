Bordaberry anunció regreso con la Lista 10: “Decisión de vida” y “se necesita más diálogo”

Elecciones 2024

No viene, vuelve

El exsenador Pedro Bordaberry confirmó este martes su regreso a la actividad política al anunciar en conferencia de prensa que lanzará su Lista 10 por el Partido Colorado, en busca de ser otra vez elegido para la Cámara Alta.

“He meditado mucho esta decisión que hoy tomo, porque es una decisión de vida”, dijo el colorado en una intervención inicial, donde señaló que trabajará “sin cesar” y que buscará el diálogo con otros partidos para acuerdos en determinadas áreas.

El colorado no dio mayores detalles sobre la presentación electoral de su Lista 10 dentro del esquema de sectores del Partido Colorado. Al respecto, dijo que conversará con otros dirigentes para “buscar la mejor forma” de presentar su candidatura al Senado.

Sobre su participación en el proyecto deportivo de Montevideo City Torque, Bordaberry dijo que desde el grupo empresarial no le han planteado cambios. “La vida es dinámica, pero hoy no tengo pensado nada que me haga pensar que va a haber un cambio en eso”, sostuvo.

Los acuerdos “necesarios” y la “desesperanza” en seguridad

Bordaberry dijo que buscará trabajar “en los muchos puntos en común” que existen en la agenda pública, y mencionó en particular la atención a la pobreza infantil. Más adelante en la conferencia, también mencionó en particular la necesidad de acuerdos en materia de seguridad, sobre todo para atacar a las “bandas delictivas”. Asimismo, señaló como otro punto relevante la inserción internacional.

“No veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. Quiero tener la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso a los acuerdos necesarios”, completó.

“Siento que en estos momentos el país necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso, con humildad y escuchando mucho. Mi campaña va a ser de propuestas, sin distracción en cuestiones menores. Sino con concentración en las ideas, las propuestas, y el debate honesto”, agregó.

Bordaberry también dijo que apuntará a un gobierno “que sea firme contra el delito, un Parlamento que sea firme contra la corrupción, y con un país que sea firme en trabajar por la mejora económica de todos”. “Quiero hablar de la eficiencia del Estado. No de Estado sí, o Estado no”, sostuvo también.

“No soy comentarista de lo que dice otro”

En la conferencia de prensa, Bordaberry confirmó que le avisó de forma previa sobre su decisión al presidente Luis Lacalle. En tanto, ante la consulta de un periodista sobre dichos del candidato frenteamplista Yamandú Orsi, el colorado evitó confrontar.

“Yo no soy comentarista de lo que dice el otro. Yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a tender la mano, buscar el diálogo y los puntos en común. El resto, cada uno encara la política como quiere. Creo que en Uruguay hay un espacio muy grande, aún en las diferencias, de buscar acuerdos”, respondió.

