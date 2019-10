Bonomi: “No se dio un mensaje correcto desde el Frente Amplio sobre la seguridad”

Política

El ministro del Interior aseguró que la población “está dando mensajes sobre la seguridad pública” hace nueve o diez años, pero “hay gente que no lo quiere ver”.

El actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi fue entrevistado por el programa radial InterCambio de M24 y se refirió a varios temas relacionados con la cartera y las elecciones nacionales del domingo pasado.

Sobre el resultado del Frente Amplio en las elecciones del domingo pasado, Bonomi destacó que en las últimas semanas de cada elección las expectativas suben debido a la efervescencia que producen y eso "lo llevó" a decir que el Frente Amplio ganaba con mayorías parlamentarias, aunque finalmente ganó, pero sin ellas.

Bonomi por otra parte advirtió que dirigentes como el colorado, Julio María Sanguinetti están "atacando y provocando" al partido oficialista y que "no hay que responderle a eso". En cambio, Bonomi sostuvo que "hay que dibujar con tres, cuatro, cinco temas el proyecto de país y transmitirlo con sencillez a la gente".

Además, el secretario de estado analizó las razones de la pérdida de votantes del FA. Bonomi enfatizó que la seguridad pública es la principal razón y aseguró: "La población está dando mensajes sobre la seguridad pública hace nueve o diez años, pero lamentablemente hay gente que no lo quiere ver".

"En los Comité de Base, militantes del Frente Amplio pedían mano dura, cadena perpetua, pena de muerte, no era el conjunto, pero lo pedían en las zonas donde estaban más necesitados, y todavía algunos sectores del Frente, cuando uno tomaba medidas fuertes decía: ‘No, no se puede estigmatizar' y la gente de ahí nos decía ‘por favor estigmatícennos'", sostuvo el director de la cartera del Interior.

"No se dio un mensaje correcto desde el Frente en la seguridad pública", pero desde el 15 de febrero habrá "un Parlamento electo más proclive a votar cosas más duras" que respondan con más claridad a los desafíos, analizó Bonomi.



Con respecto al excandidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos sostuvo que no quiere "demonizarlo", pero que desde el Frente Amplio "lo demonizamos" sin ver que haciendo eso no era lo mejor.

Bonomi, además, destacó la reciente incorporación del Intendente de Canelones, Yamandú Orsi al comando de campaña del candidato frentista y sugirió que haya otras incorporaciones de dirigentes que actuaron en la órbita parlamentaria.

