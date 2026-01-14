Bono Crianza Mides 2026: de cuánto es el aumento y cuándo se hacen las transferencias

Economía

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que desde enero rige un aumento del Bono Crianza, una prestación que llega a más de 30.000 niños de 0 a 3 años y embarazadas.

En concreto, el gobierno dispuso que otorgará a 30.945 niños menores de 4 años y embarazadas un aumento del 50% en el valor del Bono Crianza para los hogares con la Tarjeta Uruguay Social (TUS) con transferencia monetaria duplicada, y 25% para los que tienen la TUS con monto simple.

El incremento en los hogares con TUS doble —aquellos de mayor vulnerabilidad— implica un apoyo de $ 3.339 mensuales por beneficiario a partir de este año. Para los hogares con TUS simple, habrá un apoyo de $ 2.783 por beneficiario.

Los beneficiarios de la TUS doble son 16.326, mientras que la TUS simple alcanza a 14.619 beneficiarios.

Este viernes 16 de enero se habrá alcanzado el 100% de las transferencias anunciadas, dijo este martes el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

El programa Bono Crianza se implementa a través de una transferencia monetaria mensual que se abona por medio de la Tarjeta Uruguay Social, la cual permite la compra de artículos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene personal, productos de limpieza del hogar, vestimenta y supergás. La TUS funciona oficia como medio de pago de diferentes beneficios de transferencias monetarias.

En particular, el programa Bono Crianza está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad socio económica extrema en los que residan mujeres embarazadas y/o niños de 0 a 3 años.

De acuerdo con lo señalado por el Mides en su sitio web, las personas a las que les corresponderá cobrar la prestación no deben postularse para acceder a la misma, sino que serán seleccionadas a través de la información que dispone el equipo de gestión de la cartera.

Para la modalidad de acceso a la TUS por vulnerabilidad socioeconómica, el monto que percibe el hogar es el resultado de la combinación de algunos elementos:

Situación socioeconómica del hogar. A partir de 2011 existen dos categorías de hogares beneficiarios: los 30 mil con mayor vulnerabilidad que reciben monto doble, y los siguientes 30 mil que reciben monto simple. En función del Índice de Carencias Críticas se determina si corresponde que el hogar reciba el monto simple o doble de la transferencia.

Presencia o no de menores de edad en el hogar. La transferencia está prevista tanto para hogares con menores o sin menores de edad. En el caso de los hogares que no poseen menores de edad, se les otorga el mismo monto que a un hogar con un menor de edad.

Número de menores en el hogar. La cantidad de menores de edad en el hogar por los cuales se cobre determinan el monto de la transferencia, y también computan los mayores de edad por los que se cobre asignaciones familiares por motivo de discapacidad. La cantidad está topeada en cuatro menores (o mayores con discapacidad), por lo que a partir de esa cantidad no se incrementa el monto de la transferencia.

