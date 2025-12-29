Bonilla: “En Uruguay todos somos liberales en lo político, pero muy pocos en lo económico”

Entrevistas

Por Gonzalo Charquero

geceache

El economista Hernán Bonilla, presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), se identifica como un “liberal clásico” y define esa corriente de pensamiento como la de “una persona que pone la libertad en un lugar preferente entre distintos valores que pueden ser competitivos”.

“Hay muchas cosas deseables a nivel social o a nivel personal como valores a defender. Un liberal es alguien que pone la libertad en el primer lugar. Y también podríamos discutir mucho sobre qué es la libertad; hay distintas posiciones al respecto. En el sentido que a mí me gusta más es cómo minimizar la coerción sobre una persona en una sociedad y en particular cómo minimizar la coerción del Estado sobre una persona. Siempre va a haber algún grado de coerción, porque uno vive en determinado marco institucional que es deseable que exista, y entonces la libertad de hacer cualquier cosa o lo que me plazca en todo momento no existe. ¿Pero cómo hacemos para que la persona tenga la mayor capacidad posible para definir sus proyectos de vida?”, dijo en entrevista con Montevideo Portal.

Bonilla señaló que si bien la descripción anterior es desde el plano teórico, “la realidad siempre es más compleja”.

“Uruguay es un país que tiene amplios grados de libertad en materia de democracia, de derechos personales, de libertad de prensa, y eso por suerte es así. Son cosas que no están en cuestión con ningún gobierno y eso es uno de nuestros grandes activos. Ahora, cuando uno mira otros aspectos de la libertad, la libertad económica en particular, bueno, ahí Uruguay, en los distintos rankings internacionales que hay sobre estos temas, libertad económica, facilidad para hacer negocios, burocracia, etcétera, está a mitad de tabla. Y ahí sí es un tema en el cual la libertad es más difícil de comprender o de aceptar. En Uruguay, en general, todos somos liberales en lo político, pero muy pocos somos liberales en lo económico. Esa contraposición está en el debate, y yo creo que una posición liberal genuina es que la libertad es una sola, incluso porque no puede existir la libertad política si no hay libertad económica”, apuntó.

Bajo estos postulados, Bonilla fue consultado sobre cómo definiría al presidente Javier Milei y qué piensa al respecto de las políticas que desarrolla.

“Yo le acepto la definición que da él mismo, de que es un libertario o un liberal libertario, como a veces se define, lo cual es distinto que un liberal clásico, que podría ser yo. Yo diría que la gran diferencia es el rol que uno le asigna al Estado. El clásico liberal cree que el Estado primero tiene que existir y después que tiene varios fines que son relevantes. Una visión que puede venir desde Adam Smith en adelante. El Estado, obviamente, tiene que disponer el marco del sistema de Justicia, la defensa del país del exterior, la seguridad interna, pero además puede hacer obra pública, puede tener determinadas intervenciones en materia de educación y en otros aspectos. Eso perfectamente es compatible con una visión liberal clásica. Un libertario, como dice Milei, quiere destruir el Estado y está en contra de la existencia del Estado. Entonces ahí hay una diferencia conceptual relevante”, señaló.

En tal sentido, en términos prácticos, opinó que de Milei hay cosas que le gustan y otras que no. Como puntos a favor, afirmó que “su plan económico en términos generales ha sido exitoso”, ya que “ha logrado poner en orden las cuentas públicas y bajar la inflación”. “Ese es su gran éxito económico”, señaló, y también valoró “la agenda de desregulación que lleva adelante Sturzenegger”.

“Uno ve que Milei respeta la democracia. No hay ninguna crítica para hacerle en ese sentido. Cuando perdió, por ejemplo, las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace unos meses, salió a reconocer la derrota y a decir ‘tenemos que hacer autocrítica’; y ahora ganó las elecciones de mitad de período y festejó. En ese sentido me parece que no merece críticas. No me gusta la parte más discursiva, la parte más agresiva, la parte de ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’ o cosas de ese estilo. Yo creo en una definición de liberal que, en buena medida, es también la acepción original de liberal cuando aparece por primera vez la palabra en los diccionarios, y es que es una persona abierta, generosa, tolerante”, dijo.

El ced y el rol de lacalle pou

El Centro de Estudios para el Desarrollo, que está próximo a cumplir 10 años, incorporó de forma reciente al expresidente Luis Lacalle Pou como senior fellow, quien desde ese rol encabezó el Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública.

En la entrevista, Bonilla también analizó el rol del CED y sus desafíos, así como el alcance que puede tener la participación del expresidente dentro del think tank.

“Hemos atravesado ya tres gobiernos distintos, bastante distintos entre sí, te diría, y la misión y la visión del CED es la misma. Somos un centro de estudio dedicado al análisis y a las propuestas de políticas públicas desde una visión liberal. Esa es nuestra agenda y hemos tenido siempre, en todos los gobiernos, una agenda propia. Una agenda propia de investigaciones, que es muy amplia, a esta altura del partido, en una gran cantidad de temas, en la que ha trabajado una gran cantidad de gente en distintas investigaciones, incluyendo, por ejemplo, al actual ministro Gabriel Oddone. Y una agenda de difusión de ideas en que hemos traído a Uruguay varios expresidentes, a Mario Vargas Llosa, y un montón de gente para aportar al debate de ideas. Porque una cosa que a nosotros nos interesa mucho es mejorar la calidad del debate en Uruguay. Es un tema que nos preocupa”, dijo.

“La incorporación en particular del presidente Lacalle Pou para nosotros ha sido algo extraordinariamente positivo. Para un centro de estudios que se dedica al análisis y a la propuesta de políticas públicas, contar con una persona que estuvo durante cinco años en el máximo nivel de toma de decisiones de políticas públicas, obviamente es muy relevante. Nos ayuda en la discusión de qué temas investigar, en la materia de propuestas; es una visión desde la realidad superpositiva. Y hemos hecho este año, además, un curso de formación de jóvenes que ha sido muy exitoso”, apuntó.

El presupuesto y “los números que no cierran”

En cuanto a la gestión económica del actual gobierno, desde el CED han advertido que se votó “un presupuesto frágil”. Al respecto, Bonilla afirmó que “hay números que no cierran demasiado”.

“Se está planteando que, con la misma tasa de inversión que tuvo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se va a crecer dos veces y media más que en ese período. No parece razonable. Y estoy hablando de temas estrictamente aritméticos. Se plantea que se va a seguir profundizando el atraso cambiario, con los supuestos que se toma sobre evolución de tipo de cambio e inflación, y se plantea un crecimiento importante de las exportaciones. No parece el supuesto demasiado consistente. En temas fiscales, se plantea un ajuste fiscal que se va a dar, sobre todo, hacia el final del período de gobierno y no al principio como es lo habitual. Es difícil imaginarse, conociendo la dinámica presupuestal de Uruguay, que en el año electoral se vaya a producir el ajuste fiscal que plantea el gobierno y más con los cambios que se están introduciendo en la regla fiscal que existe hoy, que deja mucho más las manos libres al Ministerio de Economía para manejar el gasto que lo que existe hoy. Esas son cosas que a mí me parecen difíciles de cumplir”, señaló.

El economista, al mismo tiempo, puso el foco en las proyecciones de crecimiento realizadas por el equipo económico.

“La economía este año va a crecer medio punto menos de lo que se planificó en el presupuesto y eso además va a generar que el déficit fiscal sea mayor al previsto y que las necesidades de endeudamiento sean mayores a las previstas. Entonces, bueno, sí nos preocupa eso y nos preguntamos qué necesidades de ajuste fiscal que el gobierno no tenía previsto en su presupuesto va a ser necesario en los próximos años”, apuntó.

