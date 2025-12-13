Bomberos lograron controlar incendio forestal que inició este viernes en Canelones

Policiales

Bomberos logró controlar un incendio forestal que inició el este viernes sobre las 14:30 horas, en la intersección de Ruta 9 y Ruta 70, en una zona de renuevo de monte de eucaliptos en el departamento de Canelones. Tras detectarse el foco, funcionarios de Bomberos activaron de forma inmediata el operativo de respuesta, con la concurrencia inicial del Destacamento de Biarritz y el apoyo del Destacamento de Parque del Plata.

Según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) las tareas de combate se realizaron durante varias horas y se extendió a lo largo de toda la jornada del viernes, hasta que se logró su control y posterior vigilancia. Según detallaron en un comunicado al que accedió Montevideo Portal, el área afectada alcanza unas 30 hectáreas.

En el operativo participaron unidades y personal de distintos destacamentos, con el refuerzo de brigadas forestales, personal zafral y un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial del Ministerio del Interior, equipado con heli-balde para el combate aéreo del fuego.

Desde la DNB señalaron que en este momento la situación se encuentra controlada y que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para evitar posibles reinicios. Además, continúan las tareas de liquidación del incendio. No se registraron personas lesionadas ni viviendas afectadas como consecuencia del siniestro.

