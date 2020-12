Bolsonaro y la vacuna: "Si te conviertes en chimpancé o en caimán, es tu problema”

Internacionales

Un día después de decir que la vacuna contra la covid-19 sería la mejor alternativa para librar a Brasil de la enfermedad, y el día en que el país volvió a registrar más de mil muertes provocadas por el nuevo coronavirus, el presidente Jair Bolsonaro se pronunció en contra de la vacuna, y repitió que él no se vacunará.

Este jueves, el Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) formó una mayoría a favor de la vacunación obligatoria. Los ministros argumentaron que debería ser obligatoria y que las autoridades podrían imponer sanciones a quienes se nieguen a vacunarse, según informa la publicación Valor Económico.

"La vacuna, una vez certificada por Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) , será extensiva a todo el que quiera tomarla. Yo no la tomaré", aseguró el mandatario.



"Algunos dicen que estoy dando un mal ejemplo. Al imbécil, al idiota que dice que yo doy un mal ejemplo, le digo que yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, ¿por qué debo vacunarme? ", Dijo Bolsonaro en un evento en Porto Seguro (BA), contradiciendo una vez más la posición de las autoridades de salud.



De hecho, diversos estudios sitúan la duración de los anticuerpos luego de la enfermedad en plazos que van entre tres y siete meses.

El mandatario, que quiere exigir la firma de unos términos de responsabilidad para quienes se vacunen, argumentó que los laboratorios no se harán cargo de los posibles efectos secundarios.

"Si te conviertes en chimpancé, si te conviertes en caimán, es tu problema [sic]. No voy a hablar de otro animal aquí por no decir tonterías. Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o un hombre empieza a hablar finito, ellos (los laboratorios) no tendrán nada que ver con eso. Y lo que es peor, manipular el sistema inmunológico de las personas, ¿cómo se puede obligar a alguien a tomar una fase que aún no ha completado la tercera fase, que está en fase experimental", agregó.

Bolsonaro también se quejó de que el Congreso levantara su veto, que obligaba a Anvisa a certificar en 72 horas la vacuna contra el covid-19 o impondría certificación automática, y defendió una vez más el uso de hidroxicloroquina, fármaco que no es eficaz en el tratamiento de la enfermedad y está contraindicado por la comunidad médica internacional.

En su discurso, Bolsonaro también se quejó por la decisión del ministro Edson Fachin, que suspendió la resolución del Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de reducir a cero el impuesto a la importación de revólveres y pistolas. En un mensaje al ministro, dijo que cada uno tiene que "conocer su tamaño" y respetar la voluntad popular.