Bolsonaro y la Cumbre del Mercosur: "Estaba en un 99% para no ir, ahora estoy en 50%"

Internacionales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro había dicho el pasado jueves 14 que no iba a asistir a la Cumbre del Mercosur que se celebrará en Paraguay este miércoles 20 y jueves 21 de julio.

Lo expresó en una entrevista con CNN Brasil sin dar mayores explicaciones: "Dije que ya no voy. En la política puedes volver atrás en algunas cosas, pero mi decisión hasta el momento es de no ir al Mercosur".

Ahora cambió la postura y dijo que puede hacer un viaje de "ida y vuelta" e ir por el día el jueves a participar de la reunión de jefes de Estado del bloque, según informó Folha de S. Paulo este domingo.

"Estaba en un 99 % para no ir, ahora está en 50 %", manifestó Bolsonaro en rueda de prensa en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.

El mandatario dijo que se enfrentó a "una avalancha de argumentos" que lo trataron de convencer de ir al encuentro y que lo más acertado sería salir de madrugada de Brasilia para regresar al final de la tarde, aunque "todo puede cambiar".

"El obstáculo son los problemas que tienes que resolver aquí. Me inclino por no ir, pero puedo ir. Espero que las voces no digan 'ah, reculó'. El Paraguay es uno de los pocos países de América del Sur que aún no es rojo y yo tengo una consideración muy grande por Marito", dijo, en referencia a Mario Abdo Benítez, mandatario paraguayo, que organiza la cumbre en calidad de presidente pro tempore del bloque.

Bolsonaro dijo que le gustaría viajar para dar prestigio a su colega paraguayo, que así como él también se formó como paracaidista militar.

"Ese curso nos une. Lo importante de Marito es la relación que tenemos. Sabemos de la distancia económica entre nosotros, pero vivimos en perfecta armonía. A mi me gusta mucho Marito y pienso que es recíproco y verdadero", señaló.

La cumbre de mandatarios será la primera en realizarse de forma presencial desde el inicio de la pandemia de covid-19, en 2020.