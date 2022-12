Bolsonaro reaparece, elogia a las Fuerzas Armadas y pide unión contra Lula

Internacionales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reapareció este viernes después de un mes de silencio para elogiar a las Fuerzas Armadas y pedir unión a sus seguidores contra el futuro Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, entre loas al "patriotismo" y a Dios.

"Hoy estamos viviendo un momento crucial, una encrucijada. Quien decide mi futuro son ustedes, quien decide para dónde van las Fuerzas Armadas son ustedes, quien decide para dónde van la Cámara y el Senado son ustedes", dijo Bolsonaro ante cientos de sus seguidores en su residencia oficial en Brasilia.

El mandatario, que dejará el poder el 1° de enero, tras perder las elecciones de octubre, tampoco felicitó en esta ocasión a Lula, ni reconoció abiertamente su derrota en las urnas.

Sí se responsabilizó de "errores" que no especificó y pidió a sus simpatizantes que no le critiquen "sin saber todo lo que está pasando".

"No es fácil enfrentar todo el sistema. La misión no es criticar, es unir y muchas veces hay informaciones que no son procedentes", apuntó.

Del lado de la libertad

El capitán retirado del Ejército también aprovechó para exaltar el papel de las Fuerzas Armadas, "el último obstáculo para el socialismo" y las "grandes responsables por la libertad", según dijo.

"Brasil no necesita más leyes, necesita que las leyes sean efectivamente cumplidas", manifestó entre los vítores de sus seguidores, que imploraban que se "quede" en la Presidencia.

Asimismo, dijo estar en el "lado de la verdad, la honestidad, del respeto a la familia y la libertad de expresión y religiosa", entre loas a "Dios" y lo "divino".

Lamentó que "Brasil estaba listo para dar un salto", pero que "nadie esperaba" la victoria de Lula "en condiciones normales" y celebró que miles de sus seguidores salieran a las calles los días siguientes a las elecciones para reclamar su permanencia.

Muchas de esas protestas tuvieron lugar en la puerta de los cuarteles del Ejército y en ellas pedía una "intervención" militar contra Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT).

"Nada está perdido. Debo lealtad a ustedes. Doy mi vida por mi patria (...) Podemos mudar el futuro de nuestra nación", expresó Bolsonaro, que llevaba sin hablar en público desde el pasado 2 de noviembre, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones.

"Vamos a creer, vamos a unirnos, buscar alternativas y que cada uno vea lo que puede hacer por nuestra patria", afirmó.

"Creo en ustedes, vamos a creer en nuestro país. Si Dios quiere, todo saldrá bien en el momento oportuno", sentenció.

EFE