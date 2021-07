Bolsonaro podría recibir el alta médica en los "próximos días"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en un hospital de San Pablo desde el miércoles por una obstrucción intestinal, "continúa evolucionando satisfactoriamente" y podría recibir el alta "en los próximos días", informaron este sábado sus médicos.

"Durante el día, se le ofrecerá una dieta cremosa no fermentativa. Si tiene una buena aceptación, el equipo médico decidirá el alta en los próximos días", señala el boletín emitido por el hospital privado Vila Nova Star.

Bolsonaro, de 66 años, fue hospitalizado de emergencia el miércoles en Brasilia para investigar las causas de un dolor abdominal agudo y un hipo persistente, que ya duraba más de diez días. Posteriormente, sus médicos decidieron trasladarlo a San Pablo para más evaluaciones.

Tras la puñalada que recibió en el abdomen durante su campaña presidencial en 2018, Bolsonaro fue sometido a cuatro cirugías abdominales que crearon un cuadro en su salud más vulnerable a sufrir adherencias en el intestino, explicó el jefe del equipo médico, el cirujano Antonio Macedo, en entrevista con el diario O Globo.

"Estoy bien gracias a Dios. El problema que tuve esta semana fue en función de la puñalada que recibí en 2018. Una cuestión de adherencias que traban el intestino y difícilmente se evita una cirugía, pero gracias a Dios no fue necesario", dijo Bolsonaro durante una videoconferencia en la que participó de un evento oficial.

"Estoy loco por volver a trabajar", agregó el presidente, quien desde el hospital sigue al mando del Ejecutivo y muy activo en las redes sociales.

Este sábado arremetió por Twitter contra contra el exmandatario de izquierda Luiz Inacio Lula Da Silva, su principal rival y favorito para las elecciones presidenciales de 2022.

"No desistan de lo que es correcto y necesario hacer", escribió Bolsonaro, retuiteando un video con imágenes de Lula junto al fallecido líder cubano Fidel Castro, frases criticando el "sistema comunista dictador" y escenas de las recientes protestas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

