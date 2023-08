Bolivia: Deal sería el “lavador” de Marset y habría colaborado con su reciente escape

Internacionales

El narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Smith Barrios, radicado en Bolivia bajo identidad falsa, recibió 20 millones de dólares desde una empresa ficticia que creó supuestamente para lavar el dinero de la venta de drogas de Sebastián Enrique Marset, según consigna el periódico cruceño El Deber.

De acuerdo con el citado medio, en el momento de su arresto Deal portaba una Cédula de Identificación de Extranjero (CIE) emitida por el Servicio General de Identificación Personal (Segip) con el nombre falso de Julio Luis Deal Barrios. El informe detalla que Luis Deal sacó su nuevo documento de identidad omitiendo su apellido Smith para evitar que en Bolivia se conocieran sus antecedentes por narcotráfico en Uruguay.

“Recogió su CIE a sabiendas que no había sido biometrizado dando lugar a que el mismo pueda volver a sacar una nueva cédula con otra identidad, toda vez que al no biometrizar, el sistema del Segip no alerta en el momento que una persona intenta cambiarse de identidad”, se lee en el cuadernillo de investigación de la Policía y Fiscalía, acerca del caso.

El reporte detalla que ese fue el mismo método que usó Sebastián Marset para obtener su documento boliviano a nombre Gabriel De Souza Beumer, de nacionalidad boliviana.

En la imputación presentada en contra de Luis Deal se lo acusa de crear una empresa unipersonal denominada Ing. Gol Deal Smith dedicada a la exportación e importación aluminio, hierros y vidrios para la construcción de campamentos petroleros.

Durante la investigación, la policía local comprobó que la dirección de la empresa el propio domicilio del propietario, y donde no tenía a ningún personal a su cargo. En el lugar no se halló ni señal de las mercaderías que dicha firma supuestamente comercializaba, por lo que se cree que se trata de una mera fachada para el lavado de activos.

En ese sentido también apunta el hecho de que recientemente Deal e recibió una transferencia bancaria de 20 millones de dólares desde Estados Unidos. En la entrevista preliminar con la policía, el uruguayo no supo explicar el fin al que estaba destinada la elevada suma, y se investiga si recibió otros envíos de dinero.

Por todo ello, la Fiscalía y la policía presumen que Deal estaría banqueando dinero para su compatriota Marset, al que el periódico cruceño define como “el hombre más buscado del país”.

Además de lava dinero, Deal colaboraría con Marset también de otras formas. El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que Luis Deal fue una de las personas que ayudó a Marset a huir cuando la policía allanó la finca donde residía. Concretamente, habría participado en el secuestro de tres policías que formaban parte de la fallida operación de captura.

Deal esta imputado por delitos de organización criminal, asociación delictuosa, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y un juez ordenó su reclusión preventiva en la cárcel de Palmasola. No se descarta la posibilidad de sumar nuevas acusaciones, a medida que surja más información sobre el sujeto.