Bohemios comienza obras para habilitación de gimnasio: “Un paso importante para el barrio”

Por Julián Moreno

toti_moreno1

Luego de un largo período de intercambios, reuniones y análisis, el Club Bohemios confirmó el inicio de las obras que le permitirán volver a albergar baloncesto en su gimnasio principal, ubicado en la calle Gabriel Pereira.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, la institución informó que “a partir del jueves 29/01 comenzarán las obras correspondientes al proyecto de acondicionamiento acústico del club”. Las mismas se desarrollarán de domingo a viernes entre las 7:00 y las 17:00 horas, y estarán encabezadas por una empresa externa.

“Agradecemos desde ya el apoyo de todos para terminar esta etapa del proceso lo antes posible. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la convivencia y el entorno para todos”, subraya la comunicación.

En comunicación con Montevideo Portal, el presidente de la institución, Jorge Malvar, explicó que el proyecto tendrá una primera etapa que durará cinco semanas, donde se trabajará en la colocación de paneles de steel framing en la tribuna visitante. Allí, según remarcó Malvar, “el techo es de chapa, y es donde se da la mayor fuga de ruido”. Además, se pondrá cielo raso de yeso, reforzado con vidrio, para “aguantar un poco el sonido”.

En esta línea, el directivo aseguró que “más adelante se verá” si es necesario realizar más obras, aunque adelantó que “probablemente se hará algún trabajo sobre la medianera noroeste, que vendría a ser la que da contra la calle Payán”.

Para los trabajos, el jerarca explicó que “la inversión se financia del fideicomiso”, pero cuenta con “el aval de la directiva”. La realización está a cargo del arquitecto Gonzalo Fernández, un destacado técnico en el área de la acústica.

Más allá de las obras, Malvar sostuvo que las actividades de la institución no se verán interrumpidas por los trabajos. Incluso, las divisiones formativas ya comenzaron los entrenamientos; lo hicieron en el gimnasio de Layva.

Las restricciones llevaron a Bohemios a dejar de presentarse a nivel de mayores, algo inédito para el club cinco veces campeón federal. Consultado sobre la vuelta a la Divisional Tercera de Ascenso, su presidente fue claro: “Nos vamos a presentar. Con la Intendencia tenemos una palabra dada, de que a medida que vayamos avanzando con las obras vamos a poder disponer del gimnasio más horas por día”.

“Ya estamos en la última etapa; hoy fue una noticia buena. Esto no es solo para el club: es para los vecinos también, porque ellos ven que se va a solucionar el tema”, ponderó, y calificó a Bohemios como “lo que le da vida al barrio”. “Muchas familias vienen”, acotó, y explicó que los arreglos implicarán que “la gente se siga acercando al club”. “Es un paso importante para todo el barrio”, sentenció.

En julio de 2024, la Intendencia de Montevideo limitó al Club Bohemios en horarios nocturnos de lunes a viernes a utilizar el gimnasio principal, y además le inhabilitó su uso para los fines de semana.

Las restricciones horarias impidieron a las formativas jugar como locales los fines de semana. Además, coordinar el horario de las prácticas antes de las 19:30 horas entre semana es por demás complejo, lo que obliga a la institución a alquilar otros gimnasios para entrenar.

En diciembre de 2025, se realizaron pruebas sonoras junto a un arquitecto contratado por el equipo de Pocitos. En particular, se solicitó el ingreso a las casas contiguas para medir los decibeles y, en función de eso, comenzar con el presupuesto de los trabajos de obra solicitados por la IM.

