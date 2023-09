Blancos y colorados “repudian censura” contra Rama y recuerdan presiones en TV Ciudad

Política

Montevideo Portal

La bancada de ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado expresó en un comunicado que emitieron en conjunto su “repudio ante el acto de censura sufrido por el artista Claudio Rama”, con su muestra “Vidas encajonadas” que iba a ser expuesta en el Teatro Solís.

En el documento, los curules recordaron que en una comunicación institucional, la dirección del Teatro Solís afirma que se busca que las “propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en lenguaje oral, escrito y visual. Eso implica la actualización de los textos de la propuesta artística”.

Ante esto, los curules “repudiaron cualquier acto de censura que afecte el derecho de los ciudadanos”, y afirmaron que “es fundamental garantizar la libertad de expresión de todas las personas”.

“Consideramos que esta comunicación atenta contra la libertad de expresión del artista Claudio Rama, protegida por la Constitución de la República. La libertad de expresión y opinión deben ser respetadas y preservadas, especialmente en el ámbito del arte y la cultura. Estos derechos carecen de valor si los ciudadanos viven con el temor de ser censurados”, expresaron los ediles.

Según supo Montevideo Portal, además de en la Intendencia de Montevideo, Rama denunció lo ocurrido como una “violación de derechos humanos” en la Insitutución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), después de acusar a la directora del Teatro Solís, Malena Muyala, de exigirle cambiar su obra para que se ajuste a criterios “que violan su libertad de creación”.

La denuncia del artista surgió a partir de un pedido que hicieron desde la dirección del Solís para que modificara textos que acompañaban su exposición “Vidas encajonadas”, para adaptarse a una “comunicación desde una perspectiva inclusiva, libre de estereotipos”, consignó Búsqueda.

El edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, compartió el comunicado en su cuenta de Twitter y recordó otros actos de similares características desde la asunción de Carolina Cosse como intendenta.

“Bajo la administración de Cosse en la IM [Intendencia de Montevideo] no paran los ataques a la libertad de expresión. Hemos visto cómo presionan a periodistas de TV Ciudad y ahora censuran a artistas. No se puede permitir que desde la administración pública se atente contra la libertad de expresión. Exigimos que se tomen medidas. No puede permanecer en su cargo quien censura”, reclamó Bravetti.

Bajo la administración de @CosseCarolina en la IM no paran los ataques a la libertad de expresión. Hemos visto como presionan a periodistas de TV Ciudad y ahora censuran a artistas.



No se puede permitir que desde la administración pública se atente contra la libertad de… pic.twitter.com/IUDQ0V2gBO — Fabián Bravetti (@fabobravetti) September 21, 2023

NO A LA CENSURA.

Es momento de alzar la voz y exigir la renuncia de la Directora del Teatro Solís. Malena Muyala ha restringido la libertad de expresión del artista Claudio Rama, limitando su capacidad de crear y expresarse al presionarlo para utilizar lenguaje inclusivo en sus… pic.twitter.com/4WTAFf87Og — Matias Barreto (@MatiasBarreto_) September 21, 2023

Montevideo Portal