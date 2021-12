Blancos sobre ley forestal: “Oportunismo inocultable” del FA e “innovación kirchnerista”

Política

En la previa que la Cámara de Senadores vote este miércoles la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto, que será aprobada con votos del Frente Amplio y que el presidente Luis Lacalle Pou adelantó va a vetar, el el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés sostuvo que “no hay que dramatizar” el tema.

El político defendió al gobierno de coalición, su funcionamiento en el Parlamento y calificó de “muy positivo” el balance de lo que se ha logrado.

Expresó, sin embargo, que debió haberse evitado llegar a la instancia de que el presidente tenga que intervenir para vetar el proyecto impulsado por un partido político perteneciente al gobierno.

Al igual que Lacalle Pou, Penadés argumentó que la iniciativa que limita la superficie para proyectos forestales no estaba dentro del Compromiso por el País asumido para ganar el gobierno.

“El Poder Ejecutivo entiende que esta es una ley que no agrega nada a una larga política de Estado que el país construyó durante décadas y fue tremendamente positiva, dando grandes dividendos al Uruguay. En la producción forestal se requieren políticas a largo plazo porque está determinada por el crecimiento de los árboles”, justificó Penadés el veto por parte del Poder Ejecutivo.

Agregó, a su vez, que la razón para que el Frente Amplio acompañe el proyecto es de “un oportunismo inocultable”.

“Por qué ahora esas cosas son necesarias y durante 15 años de administración frenteamplista no se movió una sola coma de ninguna ley para continuar con la política forestal. No nos olvidemos que en la campaña de 2004 Tabaré Vázquez anunció que estaba en contra de la construcción de la papelera Botnia, que luego fue UPM. Cuando llegó al gobierno la papelera no solo se construyó, sino que se está construyendo otra”, apuntó Penadés.

Por su parte, el también senador nacionalista productor agropecuario Sebastián Da Silva dijo en la Cámara previo a indicar que su voto sería negativo, que “el tope a cualquier actividad económica agropecuaria o comercial no es de uruguayo, la cuotificación legal existe en Argentina”

"Gracias a dios en este país la libertad para emprender y producir no va a estar supeditada a la ocurrencia de un político de turno. Si entramos en ese camino mañana puede haber otra ocurrencia que limite la exportación de ganado en pie o de vaquillonas Holando. Por eso estamos rotundamente en contra, por la innovación kirchnerista que establece el artículo 2° de este proyecto de ley", argumentó Da Silva.

El artículo 2° establece que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”.

