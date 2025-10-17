Blancos proponen quitar boletos a ediles titulares y ahorrar casi $ 12 millones por año

Política

Montevideo Portal

Tres ediles del Partido Nacional presentaron una propuesta en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) para rebajar el régimen de boletos que reciben los curules.

Actualmente, cada uno de los 31 ediles titulares perciben hasta 720 boletos mensuales para distribuir en hasta 15 boleteras; esto se traduce en hasta 22.320 pasajes, o $ 1,12 millones. Por año, son hasta $ 13,4 millones, teniendo en cuenta el valor actual, que es de $ 50.

Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto proponen que se reduzca el beneficio y se establezca un cupo “significativamente menor”, de acuerdo con un comunicado de la Lista 22. Esto implica que se destine la partida exclusivamente a los ediles suplentes, “lo que permitiría ahorrar hasta $ 12 millones por año y hasta $ 60 millones en el quinquenio”, estimaron los ediles, “sin afectar el funcionamiento legislativo ni la representación política”.

La iniciativa “forma parte de una línea de trabajo orientada a promover la austeridad, la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, garantizando que los recursos municipales se administren con sentido común y en beneficio de los montevideanos”, indica el texto difundido.

“Cada peso que se ahorra dentro de la Junta es un mensaje claro a la ciudadanía: queremos instituciones que usen los recursos con responsabilidad y cercanía a la realidad de la gente”, agregaron los representantes de la Lista 22 del Partido Nacional.

