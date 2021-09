Política

Blancos no quieren “reabrir” temas de la Rendición de Cuentas ya acordados en Diputados

Gustavo Penades dijo que no le “parece lógico” volver a tratar temas pactados, pero que recibirán “preocupaciones” de CA y del PC.

El senador de la República por el Partido Nacional Gustavo Penadés brindó una rueda de prensa este lunes luego de reunirse con diputados correligionarios en el Palacio Legislativo. Los integrantes de la Cámara Baja que participaron del encuentro fueron aquellos que participaron del debate en la Rendición de Cuentas.

El senador blanco indicó que los diputados nacionalistas le informaron sobre los “logros y avances” obtenidos en este proyecto de ley y de las negociaciones que llevaron adelante con los socios de la coalición multicolor.

En tal sentido, informó que para esta siguiente instancia el objetivo es “no reabrir” los temas que generaron desencuentros en el oficialismo ya que fueron acordados entre los diferentes integrantes. El legislador entendió que esos temas hay que “sacarlos de la mesa de negociación” que va a tener que llevarse a partir de mañana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando reciban al equipo económico encabezado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

“A su vez, conocer de antemano con ellos cuáles eran los temas que habían quedado pendientes o temas que necesitaban ser mejorados en caso de que alguno lo fuese en materia de redacciones o de atención de los puntos específicos al respecto”, agregó Penadés.

Uno de los reporteros presentes le recordó que la postura de uno de los socios de la coalición Cabildo Abierto planteó que está dispuesto a analizar toda la Rendición de Cuentas. El integrante de la Cámara Alta comunicó que el pasado jueves en el Ministerio de Economía se planteó la idea de que hicieran llegar el próximo viernes todas las “preocupaciones” que existan por parte de Cabildo Abierto y el Partido Colorado.

Ese envío será para que la semana que viene ya puedan empezar a trabajar en conjunto esas “preocupaciones”. “Lo que no me parece muy lógico es que lo que se logró acuerdo en la Cámara de Diputados, que es mucha cosa, se tenga que reabrir en la Cámara de Senadores. Ahora, lo que tenga que ser reabierto se reabrirá porque el objetivo es que sea aprobada”, expresó.

Consultado sobre cuáles son los puntos por mejorar en el proyecto de ley, el senador dijo que el tema colonización será uno de los que “va a necesitar más atención” y que pueden “haber algún tema” vinculado a partidas presupuestales como en el Ministerio del Interior, en la Educación y en los cableoperadores, algo que -según Penades- Cabildo Abierto “está insistiendo en que sea incorporado”.

Finalmente, sobre el cierre de los juzgados de paz en el interior, Penades dijo: “Ese tema no estaba en la Rendición de Cuentas. Nos sorprendió mucho porque cuando el Poder Judicial compareció ante la Comisión de la Cámara de Diputados no informó de esa decisión. Así que en realidad nos tomó por sorpresa, lo que sí existe es la voluntad de que no se efectivice ningún cierre de ese tipo en el interior del país, así que seguramente va a estar en la conversación cuando comparezca nuevamente al Senado el Poder Judicial”.

