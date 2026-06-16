Blancos homenajearon a Wilson Ferreira a 42 años de su regreso: “Le debemos esa rebeldía”

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El Partido Nacional conmemoró este lunes en el Puerto de Montevideo los 42 años del retorno al país de Wilson Ferreira Aldunate.

La actividad recordó el regreso de Ferreira Aldunate el 16 de junio de 1984, en plena transición democrática, un episodio que marcó la etapa final de la dictadura y que permanece como uno de los hitos más significativos de la historia reciente del país.

A través de un mensaje difundido tras el acto, el Partido Nacional señaló que el retorno de Wilson “marcó la lucha por la libertad y la democracia” y sostuvo que su legado “sigue vigente como ejemplo de compromiso con el Uruguay”.

Durante la conmemoración, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó la vigencia de los valores que representó Ferreira Aldunate. “Hoy celebramos 42 años de la vuelta de Wilson al país. A Wilson le debemos esa lucha por la libertad permanente, esa rebeldía, pero sobre todo esa última etapa de Wilson ya no legislador ni ministro, Wilson estadista al retorno”, afirmó en rueda de prensa.

Consultado sobre cuáles de esos principios permanecen vigentes, el excandidato presidencial sostuvo que “la lucha por las libertades es imperecedera en el Partido Nacional” y que forma parte “del lema y del ADN” de la colectividad política.

Por su parte, Wilson Ferreira Sfeir, nieto del dirigente nacionalista, señaló que la mejor forma de homenajear a su abuelo es trasladar sus enseñanzas al presente. “Fue un gran líder político, ya lo sabemos; representó la lucha por la libertad, por la defensa de las instituciones, y eso es lo que tenemos que hacer hoy”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Partido Nacional debe asumir un rol activo como alternativa al oficialismo. “Hablar sin medias tintas, criticar cuando hay que criticar, pero también constituirnos como una alternativa al gobierno del Frente Amplio”, afirmó.

Ferreira Sfeir consideró además que el legado wilsonista trasciende las distintas corrientes internas del nacionalismo.

“Hoy en día no es necesario tener una corriente política específicamente que represente al wilsonismo, porque el wilsonismo atraviesa a todas las corrientes de opinión. En ese sentido creo que el Partido Nacional es esencialmente wilsonista”, señaló.

Al ser consultado sobre los desafíos actuales de la oposición, entendió que el Partido Nacional debe enfocarse más en ofrecer propuestas concretas a la ciudadanía.

“A veces se malentiende ser oposición y se cree que es solamente criticar lo que hace mal el gobierno y no proponerse como una alternativa, que la gente vea que nosotros estamos hablando de los problemas de la gente”, concluyó.