Blancos, cabildantes y frenteamplistas preparan consenso sobre nueva ley forestal

A pesar de los choques frecuentes entre socios de la coalición por discrepancias en el rumbo de la política forestal, el proyecto de Cabildo Abierto que propone modificar la ley que rige desde 1987 está encontrando tierra fértil. La iniciativa fue aprobada en diciembre de 2020 en Diputados con votos de Cabildo y el Frente Amplio, y un grupo de senadores prepara un acuerdo más extenso, que comprende también al Partido Nacional pero que deja por fuera al Partido Colorado, que se opone a un cambio legislativo.

El senador nacionalista Sergio Botana dijo a 970 Noticias de Radio Universal que "los acuerdos serán fácilmente realizables" si se quita el artículo 2 del proyecto que está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Ese artículo establece un límite de 10% del total de la superficie productiva del país para forestar, y con ese aspecto de la iniciativa discrepan tanto Botana como el senador Sebastián Da Silva, también blanco e integrante de la comisión.

El país tiene 16 millones de hectáreas productivas, de las que hay 1,15 millones de hectáreas de bosques plantados y 850 mil hectáreas de bosques nativos. A su vez, en total hay 4 millones de hectáreas que son calificadas como de prioridad forestal.

Botana explicó que no tiene sentido establecer este límite de 10% porque "si he dicho que un suelo es de prioridad forestal y plantar es lo mejor para esos suelos, desde el punto de vista de su uso y rentabilidad, no debería establecerse una obligación de usarlos en otra cosa". Además, el legislador considera que aprobar este artículo del proyecto "sería un mensaje altamente negativo contra el sector forestal".

Sin embargo, apoya el artículo 1 del proyecto, que establece que solo se podrán plantar bosques en tierras de prioridad forestal. Botana fundamenta su apoyo a este artículo en que en el año 2011, como intendente de Cerro Largo, impulsó idéntico límite en su departamento bajo el argumento de que la diversificación de la matriz agropecuaria es beneficiosa para el país, lo que fue aprobado por la Junta Departamental.

Por su parte, tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio están dispuestos a introducirle cambios al artículo 2, y no descartan eliminarlo si es imprescindible para llegar a un acuerdo que comprenda a otros partidos, en concreto al Partido Nacional. "Tenemos la firme convicción de que (el proyecto) saldrá aprobado con los votos de algunos de los otros partidos integrantes de la coalición de gobierno porque creemos que es un proyecto equilibrado que lo que intenta es armonizar los distintos modelos productivos del país", planteó el diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto y de Tacuarembó, autor del proyecto.

El presidente de la comisión que está estudiando la iniciativa, Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, dijo a Montevideo Portal que "el artículo 2 seguro tendrá algún cambio" y agregó: "veremos cuál".

"Ley decorativa"

Da Silva tiene un optimismo más moderado que el de Botana, pero confirmó a Montevideo Portal que votaría el proyecto sin el artículo 2. "La ley que se aprobó en Diputados es invotable, pero hay un consenso lógico en que la forestación se tiene que desarrollar en suelos de prioridad forestal (como establece el artículo 1 del proyecto). En eso hay un consenso agronómico, más que legal, porque a los eucaliptus les gustan los suelos de prioridad forestal", explicó Da Silva.

El senador considera que "ya está reglamentado" que solo se puede plantar en suelo de prioridad forestal, por lo que el proyecto, si prosperara solo con el artículo 1, sería "redundante" y se aprobaría "una ley decorativa".

De todas maneras, tierras que no son de prioridad forestal han sido plantadas con bosques de eucaliptus, porque su cercanía a las fábricas de celulosa permite reducir los fletes y por lo tanto los costos de producción. "Las excepciones (a la ley de 1987, para plantar fuera de los suelos de prioridad forestal) fueron obra de los gobiernos del Frente Amplio, del Ministerio de Ambiente y la Dirección Forestal", dijo el senador oficialista, para quien el actual gobierno estableció otra política de suelos.

"Hoy si vas a entrar un proyecto forestal en suelos que no son de prioridad forestal, no te dejan plantar. Pero lo que hoy existe son forestaciones de menos de 100 hectáreas, que no necesitan proyectos forestales, y esos montes son los que preocupan, porque pueden estar en cuencas no forestales. Sobre esas forestaciones, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció que iba a establecer reglamentaciones ambientales", agregó.

"Para mí la forestación tiene que desarrollarse en suelos de prioridad forestal. Si hay un acuerdo político para hacer una ley redundante, yo no tengo problema en votarla", concluyó Da Silva.

De todas maneras, cabe recordar que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, expresó en comisión su resistencia al proyecto, y que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manifestó en diálogo con el diario El País en diciembre del año pasado que, en caso de aprobarse el proyecto que salió de Diputados, lo vetaría.

