Blanca Rodríguez en su primer acto del MPP: “Tenemos que unirnos por este país”

Blanca Rodríguez, exconductora de Subrayado (Canal 10), estuvo en su primer acto oficial como integrante del Frente Amplio (FA) este sábado.

Allí, se subió al escenario y, al hacer uso de la palabra, aseguró tener “una alegría esperanzada”. “Estamos tremendamente esperanzados, esa es la verdad”, manifestó.

“Ustedes conocen prácticamente lo que ha sido mi vida laboral en los últimos 38 años, pero yo también estaré en los próximos cinco años donde ustedes decidan porque también en esos 38 años fueron ustedes los que decidieron que estuviera allí”, sostuvo la excoductora del noticiero.

Durante su alocución, Rodríguez hizo hincapié en “una serie de valores” que Uruguay “debe recuperar”. “Les pido con humildad que me acompañen a recuperar ese clima de sociedad, de convivencia, sin rispidez, sin agresiones, sin violencia”, instó y añadió que “violencia es el delito, pero también no tener techo, no tener un plato de comida, no ir a la escuela”.

“Sabemos que cuando a algunos lugares no llega la educación, no llega trabajo digno, no llega salario digno, llegan otros primero que ofrecen salidas mucho más fáciles y que suelen terminar muy mal”, enfatizó.

Así, reconoció que Uruguay tiene “una deuda enorme con los niños” porque, dijo, es el país con la mayor infantilización de la pobreza en la región. “Los niños se tienen que transformar en el foco de nuestros refuerzos, en el foco de nuestros recursos humanos y materiales”, sostuvo Rodríguez.

Finalmente, llamó a la unidad de cara a estas elecciones nacionales. “En este momento todos tenemos que estar. Tenemos que unirnos por este país. No estemos explotando nuestras diferencias, busquemos los elementos que nos unen. Volvamos a ser una gran familia, volvamos a recuperar la confianza”, concluyó.

