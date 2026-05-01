Blanca Rodríguez: de “nunca voy a bajar al barro” a la falta de un líder “pleno” en el FA

Montevideo Portal

“En este momento tenemos liderazgos en construcción. No tenemos un liderazgo claro y pleno como podían ser esas figuras”, dijo la senadora Blanca Rodríguez en Quien es Quien (Diamante FM), al ser consultada sobre si el Frente Amplio tenía hoy en día líderes al nivel del fundador de la fuerza política, Líber Seregni, los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, o el exvicepresidente Danilo Astori.

“El Frente Amplio es un partido que ha tenido un relevo importante. Tenemos un presidente que es un relevo, que es una figura importante. Y lo mismo pasa con otras figuras de la izquierda, que son intendentes, subsecretarios, el secretario de Presidencia. Creo que tenemos liderazgos en construcción y en política los liderazgos son muy necesarios”, apuntó.

Repreguntada en concreto sobre si el Frente Amplio tenía un líder, Rodríguez dijo que “no”, aunque valoró que “siempre se precisa un líder”. “Lo que pasa que el liderazgo del Frente Amplio nunca fue despótico”, completó. “Imaginar los relevos y formar los relevos forma parte de algo muy necesario en política”, sumó.

Al ser consultada sobre quienes consideraba las principales figuras en la actualidad nombró al presidente Yamandú Orsi, al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, que “son claramente sobresalientes para todos”.

En la entrevista, Rodríguez también fue consultada sobre cómo percibía las redes sociales, y brindó una postura particularmente crítica con X.

“El tema de las redes sociales, creo que han generado un clima complejo, sobre todo X. Twitter tuvo un primer momento interesante, hace ocho años, que a mí me generó expectativa. Había intercambios. Ahora eso es impensable. Ahora X se ha transformado en una especie de reservorio del rencor, del resentimiento. Termina siendo una red muy tóxica”, dijo.

“Yo realmente estoy dejando que la maneje mi equipo. No entro prácticamente. Tengo, además, desde hace mucho tiempo cerradas las respuestas. Porque en realidad a veces las respuestas son tan tóxicas que terminan derivando la conversación hacia otro lado”, afirmó.

“Yo estoy blindada en eso de la bronca. Cuando uno es una figura pública, si no se blinda, tiene problemas. No es que me agarre bronca. De pronto, tomo nota si algo está hecho desde un lugar positivo”, sumó.

La senadora también cuestionó mensajes “violentos” de integrantes del sistema político.

“No es que yo haya venido como una iluminada, creo que todos debemos tener como objetivo jerarquizar la política”, dijo en otro pasaje de la entrevista al ser consultada sobre su presentación durante el año 2024 en el Espacio 609. También señaló que la frase de “jerarquizar la política” fue dicha en primera instancia por el expresidente José Mujica en el marco de esa presentación, y que luego ella la retomó en el marco de la respuesta a un periodista.

Después el periodista le consultó sobre si podía convivir con otros actores que van “muchas veces al barro”. Ante eso, contestó: “Yo al barro no voy a bajar nunca. Había que bajar demasiados escalones. No me genera ningún interés. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahí no voy a estar nunca. Estoy en otro lugar, en un lugar de un discurso y una construcción diferente”.



