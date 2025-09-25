Bienvenida primavera: cuándo “el sol aparecerá por todos lados”, según Serra

Locales

El arranque de la primavera viene acompañado de un aumento sostenido de las temperaturas en todo el país, que serán de 5 °C más que la media del invierno —11,8 °C—, informó el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal.

De acuerdo con el experto, en la región norte del país las temperaturas comenzarán a ascender desde este jueves, con máximas de entre 22 °C y 24 °C y mínimas de 9 °C a 10 °C. Hacia el fin de semana, la tendencia será al alza. En el sur, las máximas oscilarán entre 20 °C y 22 °C y las mínimas entre 7 °C y 8 °C.

No obstante, Serra advirtió que para el sábado prevé un pasaje de frente frío rápido que incrementará la nubosidad y la inestabilidad en el sur, donde “no se descarta alguna tormenta dispersa”. Ese día, las temperaturas se ubicarán en torno a los 17 °C de máxima y 10 °C de mínima.

Asimismo, el meteorólogo prevé rachas de viento fuertes, de unos 50 km/h, para la zona sur del país, sobre todo en zonas costeras. Desde el domingo, “el sol aparecerá por todos lados”, dijo Serra, que espera máximas de 20 °C.