Bielorrusia: opositor se clava una lapicera en el cuello en medio de un juicio

Un militante opositor bielurruso juzgado este martes por numerosos cargos se hincó un bolígrafo en el cuello en plena audiencia y tuvo que ser evacuado de la sala, inconsciente, anunció la oenegé de defensa de los derechos humanos Viasna.

Según esta organización, Stepan Latypov se subió a un banco, dentro de la jaula de los acusados, para "impedir que los guardias llegaran a él" y luego "se apuñaló la garganta con un objeto parecido a un bolígrafo".

"Stepan se puso azul y se tumbó en el banco, y llamaron a una ambulancia", agregó la oenegé Viasna.

Political prisoner Stepan Latypov attempted suicide in the courtroom. He jammed a pen down his throat.

Stepan was detained in the Square of Changes back on 15/09/2021 when he asked an officer for his documents. At the court, he looked beaten and his arm was bandaged.#freebelarus pic.twitter.com/63TRtUVa9E