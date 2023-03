Biden propuso subir impuestos a ricos en proyecto presupuestal con gusto a campaña 2024

Ayudar a las “familias trabajadoras” y subir los impuestos a los ricos es lo que incluye el proyecto de presupuesto que Joe Biden presentó este jueves, con las elecciones de 2024 en el punto de mira.

El plan presupuestal de 2024 prevé reducir la previsión de déficit fiscal en casi 3 billones de dólares en los próximos 10 años, señaló la Casa Blanca.

Para ello, el presidente estadounidense quiere introducir un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios, es decir el 0,01% de los más ricos.

El demócrata de 80 años también quiere subir la carga impositiva a las empresas, de 21% al 28% de su renta, aun así, muy inferior al 35% en vigor antes de la reforma del expresidente republicano Donald Trump en 2017.

Al mismo tiempo, Joe Biden propone reducir gastos que considera innecesarios, sobre todo en el sector farmacéutico y la industria petrolera.

“Mi presupuesto pedirá que los ricos paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que ayudaron a construir esa riqueza puedan jubilarse con el Medicare que pagaron”, tuiteó Biden, refiriéndose a un seguro médico público que beneficia a los estadounidenses mayores de 65 años.

When Medicare was passed, the wealthiest 1% didn’t have more than 5x the wealth of the bottom 50% combined. Let’s ask the wealthiest to pay their fair share so the millions of workers who helped them build that wealth can retire with dignity and the Medicare they paid into.