Biblioteca Nacional inicia plan de restablecimiento de servicios básicos: en qué consiste

La Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU) anunció que inicia su plan de restablecimiento de los servicios básicos. Esta iniciativa “permitirá ordenar y ampliar progresivamente la disponibilidad de servicios, incorporando mejoras operativas y condiciones adecuadas para su funcionamiento”, indicó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en un comunicado este jueves.

El martes 27 de mayo, la biblioteca cerró sus puertas al público, debido a que —según Presidencia— la entidad afrontó una “problemática” a nivel de infraestructura y recursos humanos.

Desde dicho mes hasta este diciembre, la BNU “desarrolló un conjunto de trabajos edilicios, de seguridad y de organización interna” que permiten que este 18 de diciembre inicie esta nueva etapa, señala el texto difundido.

El MEC prevé que esta etapa se proyecte para “los próximos años” y esté “orientada a un proceso sostenido de mejora y transformación institucional”.

En detalle

Así, la Biblioteca Nacional brindó más información acerca de los principales trabajos realizados como parte de dichas mejoras: se “liberaron y adecuaron” las salidas de emergencia; hubo una “reubicación estratégica” de 70.000 ejemplares del archivo de Derecho de Autor; también un reacondicionamiento “integral” de la Sala Infantil y Juvenil, que “vuelve a incorporarse como un espacio educativo y cultural clave”; se realizaron “avances de planificación y desarrollo técnico” vinculados al proyecto de Ley de Presupuesto; se hizo una actualización de “procesos administrativos”, y un desarrollo de protocolos de conservación patrimonial, entre otras acciones.

A su vez, el plan organiza el “regreso progresivo” de los servicios “priorizando el acceso al público en general, la lectura en sala, el estudio con material propio y la reapertura de la sala infantil y juvenil”.

De tal forma, se prevén tres etapas para esta reactivación. La primera de ellas comenzó este jueves 18, en la Sala Artigas, principal sala de lectura de la institución.

Esto incluye atención al público en general, ingreso con y sin agenda previa (así como también para estudiar con material propio) y refuerzo del equipo de atención. El horario de la biblioteca es de 9:00 a 15:00.

La segunda etapa comenzará en enero, donde se prevé que la Sala Infantil y Juvenil funcione como espacio cultural dentro del programa Verano Educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Así, el MEC proveerá “experiencias literarias diseñadas para niños y niñas a cargo de personal especializado”.

Dicha fase será exclusiva para los grupos del programa de ANEP, por lo que “próximamente” se anunciará la apertura para el público en general.

Finalmente, la tercera etapa comenzará el 15 de febrero, cuando se abra la agenda para que centros educativos de todo el país puedan visitar la BNU. Las visitas comenzarán a partir de la segunda quincena de marzo, con “propuestas educativas y actividades de mediación de lectura” en la Sala Infantil y Juvenil.

“El Plan de Restablecimiento de los Servicios Básicos marca un paso decisivo en la mejora del funcionamiento de la Biblioteca Nacional y constituye el primer tramo de un proceso que continuará fortaleciendo la atención al público y asegurando condiciones adecuadas para su desarrollo. Las novedades de cada etapa se informarán a través de los canales oficiales de la BNU y del MEC”, finaliza el comunicado.

