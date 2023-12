Bianchi y el veto: “Queremos resolver el problema de los trabajadores de Casa de Galicia”

Política

El día después de que la Asamblea General celebrara la sesión sobre el veto del presidente a la ley que buscaba garantizar el cobro de la indemnización por despido a los funcionarios de Casa de Galicia, la senadora Graciela Bianchi, vicepresidenta en funciones, se refirió al cierre del pleno y explicó por qué levantó la sesión.

Lo hizo en un video que subió a su cuenta de X (antes Twitter) bajo la leyenda: “Basta de especulaciones, algunas sinceras y otras conspirativas, sobre la confirmación del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de Casa de Galicia. Todo quedó firme. Punto final”.

“Buenas tardes. Estoy escuchando muchas versiones y comentarios de personas que no son siquiera abogados, pero para estos temas constitucionales hay que ser constitucionalista, hay que saber mucho de derecho. La Constitución uruguaya es clara. Artículo 137, 138 y 139 de la Constitución, que se refieren cuando el Poder Ejecutivo hace observaciones totales o parciales a proyectos de ley que fueron aprobados y enviados para su promulgación. No hay dos bibliotecas, hay gente que sabe y gente que no sabe”, comienza diciendo Bianchi en el video.

“Entonces, el 139, que parece que se convirtió en la vedette de la gente que opina, tirios y troyanos, no opera en este caso, porque el artículo 139 no puede aplicarse porque se reunió la Asamblea General y emitió su resolución”, expresó Bianchi en respuesta a las críticas de legisladores de la oposición y el oficialismo, que expresaron que el veto no quedó firme, debido a que sostienen que tres quintos de cada Cámara deberían haber votado afirmativamente, lo que no sucedió. Según esa postura, se aplica el plazo de 30 días establecido por el 139.

“Esa resolución es clarísima, los que impugnan, que tienen que llegar a los tres quintos del total de presentes de cada Cámara, no llegaron. En consecuencia, sí llegamos a tener las mayorías exigidas por la Constitución los que queríamos el mantenimiento del veto”, dijo Bianchi.

“¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver el problema de los trabajadores de Casa de Galicia, y el problema no se resuelve con una ley inconstitucional, violatoria del principio de igualdad y que le exige al estado más de 30 millones de dólares que no puede gastar en este momento”, añadió la legisladora.

La senadora nacionalista dijo que, “además, no se puede” efectuar esa erogación, “porque no lo puede fijar el Parlamento, tiene que ser el Poder Ejecutivo, y estamos en año electoral”.

“El Poder Ejecutivo nos habilitó a los legisladores a revivir el fondo de ocho millones de dólares para que los trabajadores puedan acercarse lo más posible a la Justicia”, señaló Bianchi.

Tras el cierre de la sesión, que se vio protagonizado por los gritos e insultos de los exfuncionarios de Casa de Galicia a los legisladores y el subsecuente desalojo de las barras, el Frente Amplio dio una conferencia de prensa en la que su bancada señaló que “la Asamblea General no confirmó el veto” y que se debe esperar 30 días.

El diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela Nestier fue quien señaló la postura formal del Frente Amplio sobre el cierre del plenario y la forma en la que Bianchi levantó la sesión.

“Algo que queremos transmitir, que nos parece muy importante porque hemos visto las repercusiones, justamente, de los resultados de la Asamblea General. Lamentablemente, la conducción que hizo la presidenta de la Asamblea General fue confusa, no permitió la explicación que se solicitó, la explicación sobre los artículos 138 y 139 de la Constitución; levantó la sesión antes de tiempo. Había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria y, desde nuestro punto de vista, tanto el artículo 138 y como el 139 son de absoluta claridad: la Asamblea General no confirmó el veto, tampoco lo levantó”, afirmó.

“Hay un plazo de 30 días para que tomemos una decisión de convocar una nueva Asamblea General si es que lo consideramos necesario. Pero es importante aclararlo, el veto no se confirmó porque no se alcanzaron los tres quintos, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, para dejarlo firme”, agregó Varela Nestier.

En la misma línea de lo expresado por Varela Nestier, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini escribió en X que comparte que no hubo tres quintos necesarios para levantar el veto, “pero tampoco los hubo para confirmarlo”.

“Sobre la interpretación del resultado de la votación, comparto que no hubo tres quintos para levantar el veto, pero tampoco los hubo para confirmarlo, como lo exige el artículo 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del Poder Ejecutivo, como lo prevé el artículo 139”, escribió el nacionalista.

A su vez, el diputado Eduardo Lust le respondió a Gandini y le dijo: “Error del senador. El artículo 139 que cita lo que establece es un plazo de 30 días de espera para el caso que la ‘Asamblea General no se reúna o no llegue al cuórum’. La Asamblea se reunió, por lo tanto el art. 139 no se aplica. No se obtuvieron 3/5 y el veto quedó firme”.

El artículo 138 de la Constitución dice: “Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado”.

Por otra parte, el 139 estable que: “Transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas”.