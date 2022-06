Bianchi tuiteó erróneamente sobre la esposa de Jorge Díaz, él contestó y ella pidió perdón

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales el pasado martes, en particular en Twitter, por brindar erróneamente una información que involucraba al exfiscal de Corte Jorge Díaz y su pareja. La legisladora nacionalista comentó una noticia del diario El Observador sobre la violación en el Cordón, que continúa bajo investigación, y adjuntó un comentario.

“Para tener más claro: la esposa del exfiscal Díaz es la directora del Departamento de Víctimas de la Fiscalía. Todo en familia”, aseguró. Más adelante, este miércoles, Bianchi “lamentó” que el exfiscal “tenga la explicación de no recibir respuestas directas en esta red social”. “Toda la Fiscalía sabe a qué me refiero y usted también. El desprecio que demuestra sus mensajes dirigidos a los legisladores muestran su falta de ecuanimidad”, añadió.

Luego de ser advertida de forma pública y privada de que esa información era falsa, la integrante de la Cámara Alta publicó otro tuit reconociendo el error. “Cuando me equivoco (no cuando uso la ironía) pido disculpas. Así lo hice y ratifico con el exfiscal Jorge Díaz. Es así: la Directora de Unidad de Víctimas es Mariela Solari, esposa del fiscal de homicidios Carlos Negro, persona muy cercana al exfiscal”, narró.

Luego hizo referencia a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y al director de Comunicación del Ministerio Público. Bianchi dijo que esos cargos son nombrados por el fiscal general por lo que “no se concursó y ganarían más que un fiscal”. “Para saber esto realizaré un pedido de informes. Hay algo que queda firme: todo en familia. Y advierto a todos quienes repliquen mi error, deben hacer lo mismo con estas aclaraciones”, volvió a criticar.

“La verdad que cuanto más se aclara más se oscurece. Hay que cambiar todo en Fiscalía. Cuanto más se aclara…”, concluyó.

Finalmente, quien contestó a la legisladora nacionalista sin nombrarla fue Jorge Díaz. En este sentido, indicó: “No gasto pólvora en chimangos”, y agregó que los contribuyentes tienen el derecho a saber que su esposa “no trabajó nunca en Fiscalía”, que es profesional y que ejerce “libremente”.

“Si los legisladores no tuvieran inmunidad por sus dichos para agraviar no los hubiera molestado”, concluyó.

