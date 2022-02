Bianchi sobre caso del Cordón: "Es muy grave que haya tres personas detenidas"

Política

La senadora nacionalista Graciela Bianchi se refirió en rueda de prensa este martes al caso de la mujer violada en Cordón y el posterior allanamiento, por pedido de Fiscalía, de Azul FM luego de que el periodista Ignacio Álvarez publicara en su programa La Pecera audios de la noche del suceso protagonizados por la víctima y los denunciados.

Consultada por su opinión al respecto del allanamiento solicitado por la fiscal Mariana Alfaro (Delitos Sexuales) a la emisora, Bianchi dijo que "fue un llamado de atención muy importante para la clase política uruguaya".

"Todos tenemos que tomarnos en serio lo que está pasando. Frenar un poco los fundamentalismos y llamarnos a la reflexión. Es muy grave lo que pasó. Es muy grave que haya tres personas detenidas que hasta el propio fiscal general dijo que no era obligatoria la prisión preventiva. Perdón, exfiscal, el fiscal (Jorge) Díaz, dijo que no era preceptiva la prisión. ¿Por qué no se hizo una prisón con tobillera, no sabemos?", afirmó.

"Ya nos pasó que se comieron tres años presos tres personas que eran inocentes. ¿De qué estamos hablando? Yo no se si son inocentes o culpables, lo que se (es) que la presunción de inocencia, que es lo primero que se llevó por delante todo este fundamentalismo de las leyes feministas, está trayendo estas consecuencias", sostuvo la legisladora.

La senadora dijo que es "sumamente grave" que un fiscal —"una fiscal en este caso"— "alegremente diga que no hubo allanamiento, que si hubo" y que "cualquiera que lea sus declaraciones (las de Alfaro) se da cuenta que en algún momento mintió".

"Pienso que es un llamado de atención. Para ustedes los periodistas, porque fue un ataque directo a la libertad de prensa, no hay periodismo independiente sin guardar las fuentes. Somos noticia internacionalmente porque en el Uruguay no se está respetando la libertad de prensa. No es que todos no respetamos la libertad de prensa, determinadas personas no", agregó.

"El tema de no ver los defectos, que son meramente defectos, solucionables, hacen que las cosas se agraven. Yo no quiero terminar como está la Argentina, que uno ya no sabe quien nombra a los jueces de la Corte. Hasta el presidente de la República, encabeza, en la Argentina, una manifestación en contra de los miembros de la Corte. Esas cosas en algún momento empiezan, son esas cosas graves que se saben cuando empiezan, no cuando terminan", dijo Bianchi.