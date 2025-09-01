Bianchi por propuesta de eliminar marcha “Mi bandera”: “Ataque a la base de nacionalidad”

Política

La senadora blanca Graciela Bianchi convocará a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara alta, a raíz de la propuesta manejada en el ámbito de las Asamblea Técnico Docentes de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios y de quitar la marcha Mi bandera, entre otros planteos.

Este lunes, en declaraciones a los medios, Bianchi realizó duras críticas a estas propuestas. “La propuesta de sacar la marcha Mi bandera, de no tener abanderados, bueno, todo lo que hace tiempo se está diciendo, son ataques a la base misma de lo que es nuestra nacionalidad, porque los símbolos patrios lo tienen países que tienen cuatro o cinco mil años de historia”, dijo en una rueda de prensa.

“O sea, que los símbolos patrios no pierden vigencia, no son una moda: son la reafirmación de quiénes somos como nación. Pero la otra cosa que se ataca es la meritocracia, o sea, el tema de los abanderados, que parece ser algo superfluo, pero nosotros, al menos, el Partido Nacional y quien les habla, como educadora, siempre buscamos premiar a los que mejor rendían, a los que más asistían, a los que efectivamente cumplían con sus obligaciones”, agregó.

Cecilia Notari, presidenta de las ATD, dijo la semana pasada a Telenoche (Canal 4) que la propuesta fue durante una instancia de lluvia de ideas, aunque de momento no llegó a ser considerada.

En sus declaraciones de este lunes, Bianchi puso énfasis en que, más allá de mencionarse como un documento preparatorio, las ATD no son “un grupito de profesores que se reúnen”, sino que “tienen un fundamento legal”.

Además, cuestionó a los sindicatos de la enseñanza y apuntó a la integración de exdirigentes sindicales en la cúpula de la ANEP.

“Los sindicatos en la educación hace mucho tiempo que tienen muchísima autoridad, mucha; por eso nosotros no queríamos que volvieran a formar los consejos. Porque ahora van a ser los tres miembros de los consejos sindicales. El presidente de secundaria es viejo dirigente sindical. Yo no invento nada. Sigan los nombres de los cinco integrantes del Codicen: todos vienen del sindicato”, señaló.

“Entonces, ¿ustedes no notan que los sindicatos tienen una tendencia ideológica determinada? Ah, yo creo que sí, porque además son casi todos miembros del Partido Comunista. Entonces, ¿yo tengo algo contra el Partido Comunista? No. Lo que no podemos es permitir que se les enseñe a los chiquilines con determinados sesgos ideológicos. Y los sindicatos que mandan en la educación, y cada vez van a mandar más, obviamente que instruyen a sus afiliados”, sumó.

