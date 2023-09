Bianchi: el FA está conducido por la izquierda “más radical”, que es “antidemocrática”

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue entrevistada este jueves de noche y se refirió sobre varios asuntos, por ejemplo, la decisión de apoyar a Álvaro Delgado, cómo afectó el caso de Gustavo Penadés a su fuerza política y qué campaña espera para el próximo año de cara a las elecciones.

Con respecto al precandidato nacionalista, actualmente secretario de Presidencia, Bianchi aseguró que “siempre” lo apoyó. “Desde el primer momento”, dijo, y aclaró que lo hace por un tema de “capacidad”, porque si fuera por género apoyaría a Laura Raffo, pero manifestó que no pasa por una cuestión de género.

“Yo respeto profundamente a Laura, pero porque es Laura Raffo y por lo que sabe, no porque sea mujer”, señaló la legisladora, entrevistada en el programa Seré curioso de VTV. Asimismo, consideró que la candidatura de Delgado es “compatible” porque el jerarca, según dijo, “es un gran gestor, un gran negociador” y una persona que se encargó de articular durante todo el gobierno.

En otros temas, se refirió al caso de Gustavo Penadés, actualmente acusado de explotación sexual de menores, y dijo que cuando se enteró de lo sucedido “no lo podía creer”, más allá de que conocía su orientación sexual. “Ahora, esta situación yo no la podía creer”, afirmó.

Con respecto a la fuerza política nacionalista, Bianchi reconoció que la “afectó profundamente”, pero principalmente en el aspecto “humano”, aunque matizó que eso afectara políticamente al Partido Nacional.

“Creo que si la gente sigue razonando bien en este país, que cayó mucho en formación ciudadana, siempre supimos separar la actuación pública. Ahora, esto es un delito de los más aberrantes si se llega a comprobar. Creo que hay que seguir manteniendo el beneficio de la duda que establece la Constitución. Hay muchos elementos, creo que la población uruguaya se pudo dar cuenta de que nadie sospechaba de esta situación”, indicó.

“Yo lo conozco hace muchos años, muchos más años de lo que yo estoy en el Partido Nacional, por amigos en común, y este presunto delito a mí me duele porque, de ser cierto, es una gran desilusión”, consideró.

Finalmente, se refirió a la campaña del año que viene y manifestó que procurarán que no sea sucia; no obstante, dijo que la dificultad mayor será lo que venga del Frente Amplio (FA) porque está “muy confrontativo y descalificante”.

“Además tiene un problema grave que parece que no hubiera gobernado. Yo no soy de las que dicen ‘ustedes hacían tal cosa’, yo siempre les digo ‘¿quieren que hable?’. Si se miente, si se ataca permanentemente (al presidente se lo trató de narcotraficante prácticamente). Sin ninguna duda va a ser una campaña difícil, yo voy a contestar, voy a procurar mantener el nivel, pero siempre voy a contestar porque este FA está representado, mandado, conducido por los sectores más radicales de la izquierda uruguaya, que no son democráticos. Ni el MLN-Tupamaros, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista ortodoxo”, aseguró.

“Hay que dejar de ser inocentes. El uruguayo tiene que perder la inocencia. A nosotros nos parece que las cosas que pasan en otros países no van a pasar en Uruguay y pueden pasar y, de hecho, está pasando. Por ejemplo, el narcotráfico, que pensamos que nosotros lo íbamos a poder controlar más, y en América Latina vamos solos para defender la república y la democracia fuerte”, concluyó.