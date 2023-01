Bianchi: denuncia en su contra es una “maniobra” para “inhibir la libre expresión”, dijo

Política

“Yo no tengo que pedir disculpas [...] No tengo por qué borrar nada, no soy cobarde”, aseguró la senadora nacionalista.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi afirmó que “sabía que le podía pasar”, en referencia a la denuncia penal en su contra que inició la periodista y comunicadora Denisse Legrand. Según se conoció este martes, esta realizó una denuncia penal en contra de la legisladora luego de que Bianchi divulgara información falsa sobre la también coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra.

En diálogo con La Diaria, la integrante de la Cámara Alta reconoció que “es una desgracia” que Uruguaya haya llegado a “esta situación” y expresó que la denuncia es una “maniobra” para “inhibir” la libre expresión.

En este sentido, dijo que en Uruguay está funcionando un “grupo pequeño de periodistas militantes” con “abogados vinculados a la izquierda como lo son Ceretta y Williman (defensores de Legrand) que están “permanentemente hostigando la libertad de expresión” y “amenazan con la responsabilidad civil”.

Asimismo, aseguró que quienes la denunciaron “saben” que tiene fueros parlamentarios y que no la van a “levantar” porque “no hay mayorías para eso”, por tanto, entiende que pretenden perseguirla patrimonialmente a las cosas que “ganó con el esfuerzo del trabaja de toda mi vida, eso genera autocensura, en mí no, yo voy a ser peor todavía”.

“Yo no tengo que pedir disculpas porque no dije que fulana de tal dijo un disparate, ni siquiera se lo adjudiqué, dije que eran aseveraciones muy graves [...] No tengo por qué borrar nada, no soy cobarde”, insistió en cuanto a la falsedad de su publicación.

Finalmente, dijo que de ella se dice “de todo” y que si iniciara denuncias penales, solo con la ley de violencia basada en género, “tendría que vivir en la Fiscalía”.