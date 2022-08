Bianchi al FA en interpelación: “Ustedes son los amigos de los narcoestados, nosotros no”

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi se hizo presente el pasado lunes en la interpelación de los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, en la que reconoció que no se afecta el prestigio de Uruguay por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, aunque acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser el responsable de “que nos quemaran internacionalmente”.

“El prestigio de Uruguay y el miedo se generan por las cosas que se dicen acá [Parlamento] y que se dicen en los medios de comunicación porque la gente no tiene por qué ser especialista en los temas que se están tratando. ‘Ay, le dieron un pasaporte a un narcotraficante’, eso está instalado y le encantó al Frente instalarlo. Así que este es otro problema de hipocresía, porque si realmente le preocupara a la oposición la paz y la calma, se calmarían, bajarían la pelota al piso y se pondrían hombro con hombro para combatir al narcotráfico porque es un problema de todo el país y de todo el continente”, indicó en su discurso.

En tanto, indicó que a la ciudadanía se le debería transmitir las “fortalezas institucionales” y que este caso se debería haber resuelto en la Comisión de Seguridad y no en una interpelación. “No, pero había que hacer el circo, obviamente, porque además hay que tapar otras cosas, que no se van a tapar. En consecuencia, el prestigio de las instituciones del Estado la defendemos todos, pero no de la boca para afuera”, sostuvo.

Sobre el decreto en el que se justificó el gobierno para dar el pasaporte al uruguayo buscado por narcotráfico, Bianchi sostuvo que obliga al Poder Ejecutivo a entregar el pasaporte dado que brinda el derecho al ciudadano que está en el exterior. “Es un poder deber, no puedo elegir el artículo que me viene mejor ni puedo estirar para adelante el pasaporte, hay que cumplir en el decreto”, opinó, y aclaró que hay normas que “obligan a actuar” de determinada manera, “guste o no”.

Por último, para cerrar su participación, se refirió al presidente colombiano, que para ella tiene “vinculación con la guerrilla”, pero también con el narcotráfico: “Lo financió Escobar, ¿saben quién tuvo la espada de Bolívar?”, comenzó diciendo, momento en que otros legisladores la interrumpieron diciendo que estaba fuera de tema. “No, estoy, sí. Lo que les duele, les duele”, contestó, y prosiguió.

“En la ceremonia de la entrega de la espada de Bolívar (hasta en Cuba llegó a estar esa espada), hasta el hijo de Escobar llegó a jugar con esa espada. Así que, a Petro, que es responsable de que nos quemaran internacionalmente, yo no lo voy a admitir. No, no estoy fuera de tema, lo que pasa es que ustedes quieren barrer debajo de la alfombra. Ustedes son los amigos de los narcoestados, nosotros no”, concluyó.

