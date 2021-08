Besozzi, escéptico con método de suba de combustibles planteado por el Gobierno

Policiales

"No me convenció que permanentemente estemos pensando en que el mes que viene vaya a haber otra suba", dijo el intendente de Soriano.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, habló en Informativo Carve de la reunión que mantendrá este jueves con el presidente Luis Lacalle Pou junto con el resto de los intendentes del Partido Nacional (PN) para hablar de la Rendición de Cuentas y las obras de infraestructura vinculadas al plan de saneamiento aprobado por OSE en las últimas semanas. El jerarca dijo que irá al encuentro con la intención de "dialogar, intercambiar ideas y discutir temas que nos parecen que son de otra manera".

Besozzi manifestó que en la reunión se discuta seguramente el ajuste de los precios de los combustibles, que se regulan desde el 1º de agosto por el Precio de Paridad de Importación.

"Yo hubiera preferido ir por el camino de subir cuando hay que subir, y después, por un tiempo, dejar quietos los precios. No me convenció mucho esa política de que permanentemente estemos pensando en que el mes que viene vaya a haber otra suba, y el próximo también", sostuvo.

Habló también de la interna del Partido Nacional y en particular a la de Alianza Nacional, afirmando que un líder como Jorge Larrañaga "es insustituible", aunque aseguró que es inevitable que el sector se deba reacomodar.

"Tenemos que seguir piloteando al grupo, hasta llegar a la próxima elección. Seguramente habrá movimientos, porque la política es el arte de la negociación, del diálogo y de conformar grupos para llevar adelante ideales", agregó.

Se refirió al alejamiento de su par tacuaremboense Wilson Ezquerra del sector, asegurando que antes de hacer pública su decisión de abandonar el sector mantuvieron una conversación, en la que le explicó su postura.

"Él tenía sus razones, decía que no tenía razón de ser en el grupo porque no estaba el líder. Yo considero que tenemos responsabilidades frente a un grupo y a un líder que hoy no está. Las elecciones mismas van a marcar qué es lo que va a pasar hacia adelante. No tenemos líder, pero como grupo mantenemos la bandera de pie", expresó.

