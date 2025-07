Besozzi antes de asumir: “Orgullo”, “tranquilo” y “está pasando lo que tiene que pasar”

Política

El intendente reelecto de Soriano, Guillermo Besozzi, habló con Montevideo Portal sobre sus sensaciones previas a asumir en un contexto de polémicas, tras ser imputado como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados al tráfico de influencias y peculado.

En la jornada de mañana [11 de julio], Besozzi tomará su cargo como intendente del departamento sorianense por cuarta vez, en una ceremonia que se llevará a cabo en una sala del edificio de la intendencia.

“La gente me eligió para que me haga cargo del departamento”, afirmó, y además analizó que vio cómo se “contraponían dos fuerzas dentro del mismo sistema jurídico”, en referencia a que desde la Justicia le impedían ingresar al edificio de la intendencia. “La Constitución decía que me haga cargo”, pero cuestionó que por otro lado “la Justicia me decía que no podía entrar”.

“Estoy tranquilo de que está pasando lo que tiene que pasar”, afirmó Besozzi, aunque le parece “raro” todo lo que sucede con respecto a su causa, ya que “lo normal es que un intendente que es electo ingrese a la intendencia”. “Me decían que no podía ni hablar con gente de la intendencia”, contó.

El intendente electo mencionó que asumirá su puesto con “mucho orgullo” y que tiene “muchas ganas” de hacerse “cargo de la mejor manera de este departamento”.

Sobre las expectativas de su cuarto mandato, Besozzi afirmó que quiere tener un “departamento mejor” y que no se conforma con haber ganado cuatro elecciones, sino que se intenta “superar día a día”, porque tiene que “hacer eso por ser reelecto”.

Su ceremonia de asunción será en la jornada del 11 de julio en el edificio de la Intendencia de Soriano, aunque Besozzi tenía planeado realizar la ceremonia en la plaza de los Treinta y Tres Orientales, por el doscientos aniversario del desembarco, pero debido al fallecimiento de la nieta de la diputada María Fajardo, decidió trasladarla, ya que es un “momento difícil para todos”.

Sobre cómo vivió todo el proceso legal previo a su elección, el dirigente nacionalista mencionó que “había pasado muy mal”, pero la única manera de que lo “corran” es que lo haga “el pueblo, porque hago las cosas mal”, pero que con la Justicia la va a “pelear hasta el final”.

Con respecto a que no pudo emitir su voto debido a una medida cautelar impuesta por la jueza, Besozzi dijo que este hecho le “duele en el alma”, porque él se define como “un hombre democrático”, aunque afirmó que no tiene “rencor” con nadie.

