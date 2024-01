Bergara tras polémica por posteo sobre la tragedia de los Andes: “Quizás no fue feliz”

Política

Luego de un posteo en Twitter (X) vinculado a la película La Sociedad de la nieve, que cuenta la historia de la tragedia de los Andes ocurrida en 1972, el senador Mario Bergara volvió a expresarse sobre el tema, tras las negativas repercusiones que tuvo su expresión inicial, por el cual el legislador fue criticado tanto por opositores, usuarios e incluso frenteamplistas.

Este lunes, Bergara escribió: “Debido a que una expresión de mi posteo sobre la historia de Los Andes dio para malos entendidos (lo que muestra que no fue feliz, en particular la expresión “Sin embargo”), siento la necesidad de aclarar que justamente el objetivo era, además de mostrar mi respeto y admiración con ese tema, evitar y no profundizar ningún tipo de grieta en la sociedad uruguaya. Si se interpretó de otra forma, me disculpo y espero se comprenda esta aclaración”.

La declaración de Bergara que había causado revuelo en la red social X (Twitter) se dio a unos días de que se estrenara en Netflix la película dirigida por el director español Juan Antonio Bayona, que en pocos días se logró posicionar entre las más vistas del mundo en varios países.

“La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo, todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es una historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”, había escrito Bergara.

Al poco tiempo de dicha publicación, las críticas en la red social no demoraron en aparecer y tanto el nombre del senador como la expresión “sin embargo” se volvieron hashtag.

Este lunes en rueda de prensa, Bergara resaltó que para él la historia “tiene dosis de heroísmo” y que esos muchachos que vivieron esa tragedia “justamente han dado una lección de valores por la que nos enorgullece ser uruguayos al igual que ellos, independientemente del origen social de los muchachos”.

“Quizás en la redacción hubo partes, o algo que no fue feliz y generó una mala interpretación. Puede ser, pero ese es el espíritu con el que escribí eso. La reivindicación de una historia que reiteró, a mí me conmovió siempre”, dijo Bergara.

