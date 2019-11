Bergara sobre proyecto de coalición: es “viru viru”, “demagogia” y con “tinte autoritario”

Política

Además, el senador electo por el Frente Amplio sostuvo que en proyecto son todas generalidades y no hay propuestas concretas.

El senador electo por el Frente Amplio y exprecandidato a la presidencia por ese mismo partido, Mario Bergara realizó un discurso este viernes en el que criticó duramente a las 13 propuestas que realizó el Partido Nacional en base a las reuniones que tuvo con el resto de la oposición en la semana pasada, posterior a las elecciones de octubre.

El excandidato por el Frente Amplio comenzó su oratoria haciendo referencia al número trece y su connotación de mala suerte. "Ojalá que el número haga su trabajo y les resulte de mala suerte para las elecciones del balotaje", indicó.

Según explicó Bergara, "todas las propuestas" de este proyecto comienzan con "fortalecer", "profundizar", "avanzar", "analizar", "reestructurar" y que le costó mucho encontrar propuestas concretas. "Esto es un gran viru viru", sentenció.

"Es lo que pueden llegar a acordar, formulaciones genéricas de bajo contenido, encabezados cada uno con alguna reflexión crítica sobre lo hecho por el Frente Amplio en cada área. Reflexiones que en la mayor parte de los puntos son absolutamente engañosas", criticó Bergara.

Sobre este punto agregó que este proyecto "es parte del proceso de juntar cosas tan diferentes" e insistió que es una "coalición inestable" porque solo "pueden acordar" puntos en donde básicamente no dicen casi nada.

Luego, Bergara realizó un comentario sobre los temas seguridad, educación y sobre la corrección y fortalecimiento del estado.

"Con respecto al tema de seguridad un tema puntual que se dice es: cadena perpetua revisable. Nosotros tomamos nota que el 47% votó la reforma y nos está dando un mensaje. Ahora, ellos no toman nota que el 53% votó en contra de eso y nos lo quieren contrabandear en esta propuesta de gobierno, ¿así es como escuchan a la ciudadanía?", aseguró Bergara.

Con respecto al tema educación Bergara dijo que "todo suena muy lindo" porque son "formulaciones genéricas". Por otra parte, consolidó nuevamente la idea de que en la oposición no vivieron en Uruguay durante los últimos quince años porque no hay ninguna mención al Plan Ceibal.

"No hay ni una sola referencia a lo que nos da optimismo en el futuro, lo que marcó las posibilidades de equidad en el Uruguay, lo que nos va a permitir que el trabajo del futuro sea potente en el país, que es el plan Ceibal. Ni lo mencionan", indicó. Además, Bergara se preguntó: "¿Cómo va a ser su propuesta de educación?, cómo va a ser su planteamiento del sistema educativo que contribuye a un mundo del trabajo como el que tenemos hoy, si ni se enteraron de que existe el Plan Ceibal. ¿Puede creerse?", se cuestionó Bergara.

Por otra parte, Bergara habló de la corrección y fortalecimiento del Estado. Dijo: "¿Será que como no se podía hablar de la Caja Militar, tampoco se podía hablar de ninguno de los institutos de seguridad social?", se preguntó Bergara, y añadió: "Pero plantear corregir las cuentas públicas sin mencionar la situación y la necesidad de fortalecer el sistema de Seguridad Social haciendo lo sustentable es subestimar a la gente, es no decirle a la gente las cosas de frente, es pura demagogia. No decir que hay que hacer algo que le va a hacer bien a la gente en el futuro por una cuestión de oportunismo electoral, es pura demagogia" indicó.

Además, el senador electo aseveró: "No nombrar al ceibal, no nombrar a la seguridad social y volvernos a hablar de cadenas perpetuas, son las muestras claras de que acá hay solo un interés electoral inmediato y que esa coalición es inestable y no deseable porque tiene estas orientaciones".

"No vivió en este país durante los 15 años, porque no se enteró de las cosas que se hicieron y porque sigue teniendo una orientación de neoliberalismo a ultranza con tinte autoritario", afirmó Bergara.

Finalmente, el exprecandidato a la presidencia por el Frente Amplio en las elecciones internas afirmó que desde el Frente Amplio "no son afectos" a las etiquetas ni a los adjetivos, pero a veces "las cosas son más fuertes que uno".

Montevideo Portal