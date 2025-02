Bergara reconoció “error” en cifras, pero reafirmó que gobierno distorsiona déficit fiscal

Política

El senador frenteamplista y precandidato a la Intendencia de Montevideo Mario Bergara realizó un descargo a través de su perfil de la red social X luego de que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, señalara que son “mentira” sus dichos vinculados con que el gobierno “pateó” gastos de 2024 para 2025 para mejorar la situación fiscal del país.

“La falta de transparencia con la que opera el gobierno en la transición lleva a que se generen discusiones y confusiones que podrían evitarse si se actuara de otra manera”, comenzó Bergara en su posteo.

A continuación, el economista admitió: “He planteado que el gobierno ha desarrollado prácticas para disminuir la cifra de déficit fiscal”.

En ese punto, señaló que las autoridades actuales “adelantan ingresos del 2025, postergan pagos a proveedores de este año para el siguiente y postergan la registración de gastos en infraestructura por montos considerables”.

“Reafirmo mis dichos en ese sentido y reconozco un error en las cifras manejadas en materia de adelanto impositivo de las empresas públicas”, apuntó.

Bergara había dicho que el monto de esos gastos “pateados” sería de US$ 1.400 millones. Ante esto, Arbeleche contestó este lunes que la cifra dada por Bergara “es bastante disparatada” y “no es cierta”. Además, la ministra reveló que “el adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal, fue de unos US$ 60 millones en 2024”.

Bergara explicó que su error surgió de que el número de US$ 1.400 millones se “manejó en un informe interno a los senadores”.

“Ahora me aclaran que [la cifra] no era la correcta. No tengo inconveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía. Eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad”, expresó.

Por último, Bergara se refirió a “comentarios agraviantes”, sin detallar de cuáles se tratan, y dijo que no suele “ingresar en ese terreno”. “Recurrir al insulto es más fácil que reconocer el fracaso rotundo de la política fiscal de la actual administración”, completó.

En una rueda de prensa el sábado, Bergara apuntó a “cosas que son gasto y son déficit y que no se han registrado”. En tal sentido, aseguró que las autoridades salientes están “haciendo cosas que no se deberían hacer, no porque sean ilegales, sino porque no corresponde hacerlas porque están violentando la transparencia de la información fiscal”.

“Están mostrando un número fiscal notoriamente menor al real porque están trayendo ingresos del año que viene para este año, pateando gastos de este año para el que viene. Eso distorsiona las cifras de este año e incrementa las del próximo”, expresó el expresidente del Banco Central.

