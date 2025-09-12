Bergara presentó la división de Desarrollo Rural en la IM: ¿qué funciones tiene?

Montevideo Portal
El intendente de Montevideo Mario Bergara, anunció este viernes la creación de la División de Desarrollo Rural, como parte de una estrategia que da “oportunidad” a comerciantes y productores del Montevideo Rural.
Bergara señaló en rueda de prensa, realizada en el stand de la Intendencia de Montevideo (IM) en la Rural del Prado, que se trata de un área la cual tiene una “importancia sustantiva”, y recordó que históricamente era una Unidad, pero ahora se la convirtió en División. Según explicó, la decisión responde al “enorme desafío que representa el uso y manejo de los suelos del departamento”, ya que el 60% del suelo de Montevideo es rural y allí se genera el 40% de las frutas y verduras que se consumen diariamente.
Además, el jefe comunal destacó el papel de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) porque es un “ámbito crucial de comercialización de los productos agropecuarios que se generan, no solo en el Montevideo rural, sino también en toda la región, y para el desarrollo logístico de la industria agroalimentaria”, sentenció.
