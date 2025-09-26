Bergara es el segundo jerarca mejor valorado de capitales de Sudamérica, según encuesta

Política

La encuestadora CB Consultora realizó un ranking acerca de los alcaldes e intendentes mejor valorados de las capitales de América del Sur. Dicha empresa es la misma que hace el listado de la imagen positiva de los presidentes sudamericanos, estudio en el que Orsi se colocó en el primer lugar en setiembre.

A poco más de dos meses y medio de su asunción, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se colocó en el segundo lugar del ranking, únicamente por detrás de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

Según la encuesta, el frenteamplista posee un 53,9% de imagen positiva, cifra que se desglosa en un 20,9% que tiene una valoración muy buena y un 33% que lo considera de una forma buena, mientras que un 21,3% contestó que su evaluación es mala y un 19,9% contestó que es muy mala.

Galán y Bergara son los únicos dos que tienen un saldo de aprobación positivo. Los primeros cinco lugares los completan Pabel Muñoz (48,4%), alcalde de Quito; Jorge Macri (47,2%), jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Rafael Aliaga (41,7%), alcalde de Lima.

A su vez, la encuestadora realizó un relevamiento acerca del nivel de imagen positiva de los integrantes de los gabinetes. En el caso de Montevideo, se puede apreciar un gran nivel de desconocimiento de la ciudadanía hacia los directores de la intendencia.

Los tres directores de la ciudad de Montevideo que en setiembre de 2025 poseen mayor imagen positiva entre los ciudadanos son Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible, con un 38,1%, seguida por Graciela Villar, directora de Desarrollo Social, con el 33,7%, y en tercer lugar, Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental, con el 28,4%.

Los demás jerarcas de la administración de Bergara (Débora Quiring, Diego Olivera, Germán Benítez, Patricia Roland, María José Iglesias, Gustavo Pérez, Viviana Repetto, Laura Tabárez y Camilo Benítez) tienen un nivel de desconocimiento de más del 60%.