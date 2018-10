Bergara dijo que el FA debe pronunciarse lo “antes posible” sobre los casos que estudia su tribunal de Conducta Política

Política

Mario Bergara dijo este domingo que el Frente Amplio debe pronunciarse lo "antes posible" sobre los catorce casos que estudia su Tribunal de Conducta Política, entre los que está el del ex vicepresidente Raúl Sendic, aunque el ex presidente del Banco Central no lo nombró específicamente.

En declaraciones a Telenoche, Bergara destacó que el partido se dio el "proceso y la herramienta" de consultar estos casos ante el tribunal, y que por eso debe haber una decisión. "Es el FA el que consulta al tribunal y por lo tanto es el FA el que tiene que ser conteste con esa labor y tomar decisiones en función de los informes", señaló.

El ex presidente del Banco Central, que comentó que son catorce los casos tratados por el tribunal, opinó que la fuerza política debe expresarse "respecto a todos estos lo antes posible". "Tiene que ver con el hecho de que concibo al FA como una construcción colectiva y no de aspiraciones personales", comentó.

Bergara dijo que todas las aspiraciones personales son "muy legítimas" aunque aseguró que si algunas de ellas "en vez de contribuir a la función colectiva, la daña", deben quedar "a un lado".

Cuando anunció su precandidatura el pasado viernes, el dirigente reclamó "enfatizar los temas éticos y ser implacables ante las faltas éticas y los actos de corrupción".

Montevideo Portal