Bergara dijo que MI no tiene un plan y González retrucó: “Yo no hablaría de criptomonedas”

Con un día de diferencia, el senador frentista Mario Bergara y el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, debatieron sobre seguridad pública en los estudios de 970 Universal.

“No hay una visión integral ni una clara estrategia en materia de seguridad. Y los datos de los últimos meses nos dan la razón de que no hubo un cambio positivo sustancial en materia de delincuencia, homicidios y narcotráfico, y eso nos genera mucha preocupación”, dijo el senador Bergara el miércoles 15 en la entrevista de 970 Noticias, con César Bianchi.

Asimismo, el senador cuestionó la gestión del Ministerio del Interior. “El gobierno mostraba como un logro la baja de delitos y en particular la de homicidios, pero está claro que ha cambiado sensiblemente en los últimos 8 o 10 meses. El gobierno planteaba que esa mejora se debía a los artículos de la LUC, y como un nuevo talante de conducción en Interior y el accionar policial”, expresó.

“Pasada la percepción de riesgo de la pandemia, la movilidad se normalizó y en ese contexto los delitos volvieron a subir a niveles anteriores. Creemos que la realidad nos da la razón: la baja de delitos el año anterior no tenía que ver ni con la LUC ni con el accionar policial, y ahora que aumentó la movilidad aumentaron los delitos. El mes de mayo, sin ir más lejos, ha estado entre los 3 o 4 meses con mayor cantidad de homicidios desde que se llevan registros. Y con niveles de crímenes extremos, con desmembramientos y apariciones de partes de cuerpos”, agregó.

Por otro lado, el jueves 16, Santiago González, jerarca del Ministerio del Interior, sostuvo: “Si comparás los 27 meses de gestión nuestra con los últimos 27 meses de gestión del Frente Amplio, tenemos 164 homicidios menos. Podemos comparar muchos números, ponele sin pandemia contra sin pandemia: hurtos, rapiñas, abigeato. Todos los delitos han bajado”.

González también se refirió sobre cómo ha actuado el Ministerio del Interior para atacar los homicidios entre bandas de narcos, y mencionó el caso de Rivera hace unos meses. “Tuvimos en enero un problema puntual en Rivera. No fue un gran drama nacional, pero sí departamental. Allí hubo una facción de tres grupos que pelearon por el territorio. Hubo ocho homicidios del lado uruguayo, y otros tantos del lado brasileño. Se hizo un plan estratégico para Rivera: y siete homicidios se aclararon -porque una parte de la seguridad pasa por la Justicia- y en los siguientes cinco meses hubo tres homicidios más, que no tuvieron que ver con el narcotráfico”.

Continuó: “Por primera vez el ministro (Luis Alberto) Heber, en un hecho histórico, en sesión secreta, le dijo a la oposición de dónde venía la droga, hacia dónde venía la droga, qué grupos y cuántas personas traían la droga al país, en qué barrios, en qué zonas, qué estábamos haciendo, cómo era el patrullaje, cuál era la idea, qué estamos haciendo en la Dirección, en la Brigada, (le contó detalles sobre) las incautaciones, la inteligencia, la información. Y estando en la misma sala hubo gente que dijo que el ministro no planteó ningún plan… Rarísimo”, ironizó.

Sin embargo, Bergara había dicho que el mentado plan era inexistente. Y también opinó con ironía: “Nuestra crítica es la falta de políticas, la falta de estrategia. Después de dos años y pico de gobierno tuvieron que hacer un plan de emergencia. ¿Pero cómo? ¿No era un tema tremendo en la campaña electoral? Pero no, resulta que dos años y pico después que están en el gobierno, se les ocurre hacer un plan”.

“Lo triste de la comparecencia del ministro Heber el otro día es que quedó claro que no hay un plan. No hay conducción, no hay estrategia, y no hay una visión integral de las políticas de seguridad, que no es solo el accionar policial. Nosotros respaldamos el accionar policial y en los gobiernos del FA se respaldó a la Policía como no se respaldaba antes. Y como tampoco se está respaldando ahora. La respaldamos con tecnología, con infraestructura, con equipamiento, con municiones, con armas, con salario, con condiciones de trabajo, con la sindicalización. Todo eso fue en gobiernos del Frente Amplio”, recoedó Bergara. “Antes de los gobiernos el Frente la Policía salía a patrullar con chalecos vencidos, armas sin balas, y los uniformes en vez de azules parecían grises”, acotó.

En respuesta, González dijo: “El senador Bergara es inteligente, un hombre que sabe muchísimo de números. Yo no sé si podría hablar de criptomonedas, él está hablando de seguridad, pero está bien, pasó a ser senador y tiene que representar a sus votantes”, dijo González ayer cuando le recordaron algunas respuestas del líder del sector Fuerza Renovadora.

“Nosotros no justificamos y no le ponemos la mochila a otro. La mochila es nuestra, somos los primeros en dar todos los datos”, afirmó Santiago González, quien recordó que el gobierno del Frente Amplio había cerrado las brigadas departamentales de drogas en Montevideo y Canelones (brigadas que fueron reabiertas con la llegada de este gobierno).

“Esto tenemos que arreglarlo nosotros, porque dijimos que nos queríamos hacer responsables. Hay un plan de acción serio y concreto contra ciertos delitos, en ciertos lugares, donde se le había largado la mano, porque el cierre de la brigada departamental que se reabrió el 1 de marzo de 2020 significó el no ataque a las bocas de pasta base”, señaló González.

“Ojo que la boca no vende solo drogas, sino también cosas robadas, y empiezan los tiros, y las muertes alrededor de las bocas. Nosotros cerramos 1.162 bocas. Y ahora empezamos a tapiarlas, y el tapiado de la boca hace que disminuya entre un 12 y un 22% el delito de narcotráfico. Y lo estamos coordinando con la IM, porque va su gente y pone los bloques”, aseguró.

Con una diferencia de 24 horas, Bergara y González demostraron tener dos visiones muy opuestas sobre la situación de la seguridad pública en el país. “Ha habido un discurso que ha fomentado la idea de que con pegar dos gritos todo iba a resolverse mágicamente. Un discurso que de alguna manera alentó que en algunas circunstancias el accionar policial sea abusivo”, apuntó el senador del Frente Amplio.

“Hacinar gente en las cárceles -cosa que ha hecho este gobierno, porque hay 3.000 presos más en muy poco tiempo- solo trae más problemas. Nosotros dudamos de cuál es el control que el gobierno tiene en algunos ámbitos carcelarios. Este gobierno soslaya la importancia de la rehabilitación como parte del problema de la seguridad”, opinó. “No hay una política integral de seguridad, no hay una estrategia clara”, insistió.

González le contestó a Bergara con cifras: “El presidente Vázquez planteó que lograría una disminución del 30% de las rapiñas, también de los hurtos, y hasta habló de la rehabilitación. Dijo que la reincidencia iba a bajar al 30%, eso en manos del ministro Bonomi. La realidad es que en vez de bajar un 30%, aumentaron un 53% las rapiñas en cinco años”.

"Si comparamos un año entero, hemos bajado un 20% las rapiñas, hemos bajado un 23% los hurtos, hemos bajado los homicidios. Estamos trabajando, nos estamos haciendo cargo”, concluyó González.