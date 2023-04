Bergara criticó dólar “por el suelo”: “Tenemos el atraso cambiario más grande del siglo”

Política

El senador y expresidente del BCU consideró “inconcebible que no haya una reacción de intervención en el mercado de cambios”.

El economista Mario Bergara, senador frenteamplista y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), volvió a cuestionar al equipo económico por el nivel del dólar y su política cambiaria.

“El valor del dólar sigue estando por el suelo. No hay reacción de las autoridades. No hay reacción del Ministerio de Economía, no hay reacción del Banco Central, y hoy tenemos el atraso cambiario más grande de todo el siglo XXI”, dijo Bergara durante una rueda de prensa que brindó en Treinta y Tres.

“El nivel del tipo de cambio real está en el nivel más bajo de todo el siglo, y eso obviamente tiene un impacto negativo. Seguimos pensando que es inconcebible que no haya una reacción de intervención en el mercado de cambios para sostener, levantar el valor del dólar, por el bien de la producción uruguaya”, agregó el senador, que estuvo presente el lunes en el Festival del Olimar.

El dólar cerró este martes a $ 38,756 en el mercado mayorista, una suba de 0,49% en relación con la jornada anterior. En lo que va del año, la caída de la divisa norteamericana es de 3,28% frente al peso uruguayo, según reportó la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay.

El nivel del dólar es desde el año pasado un reclamo del sector exportador. En 2022, la divisa retrocedió más de un 10%.

El frenteamplista realiza desde marzo una recorrida por distintos puntos del interior del país, en busca de apoyos dentro de la oposición para promover su precandidatura presidencial dentro de Convocatoria Seregnista-Progresistas. Este bloque, que nuclea a los grupos del ala socialdemócrata del Frente Amplio, todavía no tomó una definición electoral, y tiene previsto hacerlo sobre fines de abril.

