Bergara criticó al gobierno por “violentar la transparencia de la información fiscal”

No dan las cuentas

El precandidato de cara a las elecciones departamentales de Montevideo por el Frente Amplio (FA) Mario Bergara cuestionó al gobierno nacional liderado por el presidente Luis Lacalle Pou en lo que, a su entender, es una falta de información en la transición de gobierno.

“Ha quedado claro que hay cosas que no están sobre la mesa”, cuestionó el senador en rueda de prensa este sábado, luego de la Departamental del FA en Montevideo.

A lo largo de este último mes ha habido varios casos de autoridades designadas por el presidente electo Yamandú Orsi que llamaron la atención por la “muy escasa” información brindada durante esta transición.

En particular, el economista hacía alusión a la cifra del déficit fiscal del 2024, difundidas este viernes 31 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Hay cosas que son gasto y son déficit y que no se han registrado”, cuestionó.

En tal sentido, aseguró que las autoridades salientes están “haciendo cosas que no se deberían hacer no porque sean ilegales, sino porque no corresponde hacer porque están violentando la transparencia de la información fiscal”.

“Están mostrando un número fiscal notoriamente menor al real porque están trayendo ingresos del año que viene para este año, pateando gastos de este año para el que viene. Eso distorsiona las cifras de este año e incrementa las del próximo”, expresó el expresidente del Banco Central.

De esta manera, Bergara aseguró que el panorama fiscal de Uruguay “es complicado”. “Todos sospechamos que el déficit es bastante más alto de lo que hoy el gobierno muestra”, finalizó.

