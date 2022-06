Bergamino: “La política exterior uruguaya es errática, confusa y bandeada para la derecha”

Internacionales

El excanciller no se animó a calificar al gobierno de la isla como dictatorial: "Cuba es lo que puede ser", dijo

Y OTRO CAPÍTULO DE CUBA SÍ/CUBA NO

El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino (2017-2020), dijo que le cuesta ver la política exterior de este gobierno, y acto seguido la calificó de “errática” en primera instancia, para luego ladearse hacia países con gobiernos conservadores. “Al principio parecía errática, creo que ya no lo es, porque siempre se bandea para el mismo lado, y está cada vez más alineada a Estados Unidos y al campo conservador”, le dijo a César Bianchi, en la entrevista de 970 Noticias.

“Primero (fue) errática, segundo, muy confusa, muy poco clara, como que están improvisando. Vamos a tal lado, anunciamos algo, luego no se concreta, anuncio un acuerdo comercial con China, pero los chinos parece que no se enteraron. Quiero un acuerdo con Turquía, y se genera una situación muy incómoda, que fue por culpa del mandatario turco, pero era previsible, eh… y se le previno”, continuó Bergamino, quien fue asesor de Tabaré Vázquez de 1990 a 2009 y hoy preside la comisión de Relaciones Internacionales del FA.

Finalmente, se refirió a la relación de Uruguay con sus socios del Mercosur. “Estoy en el Mercosur, pero al mismo tiempo estoy peleado con todos y les digo a mis vecinos que son un lastre. Estamos por asumir la gobernatura pro-témpore del Mercosur, pero estamos peleados con todos. ¿Tú conoces una hoja de ruta para ese período? Yo no”, sostuvo.

Bergamino fue embajador de Uruguay en Cuba desde 2009 a 2017, y producto de esa experiencia, acaba de publicar el libro Cuba-Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI (editorial Planeta). “Este libro es consecuencia de lo que no fue. Refiere a un proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se anunció en 2014, tuvo un fuerte impulso en 2015 y en 2016, y en ese mismo 2016 empezó a decaer, y hoy está detenido, aunque no quieto”, comentó.

Luego, entre Bianchi y Bergamino en 970 Universal se dio un tenso diálogo a propósito del gobierno cubano.

¿Cuba es una dictadura? ¿O me va a decir que es una forma pintoresca de gobernar?



Cada país es una síntesis de lo que quiere y lo que puede ser. También nosotros lo somos.

No es tan difícil llamar a elecciones libres y permitir la creación de otros partidos políticos, que compitan libremente en las urnas. ¿No puede llegare a ser una democracia plena?

La vida es lo que es, y lo que no es. Cuba es lo que puede ser.

¿Y no puede ser una democracia plena?

No es perfecta.

Pero no me contesta. ¿Por qué les cuesta tanto a los frentistas admitir que en Cuba no hay democracia?

Es que yo no soy juez. Yo no ando por el mundo repartiendo certificados de democracia o no democracia. Yo en este libro señalo algunos hechos, y doy mi opinión. Cuba ha sido lo que ha podido ser, con virtudes y defectos, con logros y carencias.

No hay caso, hasta en sus declaraciones es un diplomático…

La historia política de Cuba es una historia de cuartelazos, de levantamientos, la historia política de Cuba es muy poco política.

¿Y Venezuela? ¿Tampoco me va a decir si es una democracia o una dictadura?

Le digo lo mismo. No podemos encasillarnos en… no podemos ser rehenes de las palabras. Ustedes me preguntan y quieren que conteste lo que ustedes quieren escuchar.

No, conteste lo que quiera: ¿es una democracia o una dictadura?

Cuba es lo que puede ser, con sus aciertos y errores.