Internacionales

Benjamín Netanyahu dice que hay “señales” de que el líder supremo iraní está muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay “señales” que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un “ataque sorpresa”, se destruyó el complejo de Jameneí “en el corazón de Teherán”.

“Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, añadió.

Además, el primer ministro israelí realizó un llamamiento directo a la población iraní para que “aproveche esta oportunidad” y se movilice contra el régimen.

“Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible”, expresó Netanyahu. “Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabais ha llegado”, afirmó.

En la parte final de su discurso, el mandatario se dirigió a la población israelí, a la que advirtió de que en los próximos días se requerirá que mantengan la misma “disciplina férrea” durante esta primera jornada de conflicto armado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una declaración retransmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar israelí contra Irán. “El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagara un precio muy caro”, afirmó Saar.

Por su parte, medios iraníes afirmaron el sábado que Jameneí está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

EFE