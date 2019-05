Benech presentó denuncia penal por manejo irregular de dinero en el Fondo de la Granja

Locales

El ministro de Ganadería Enzo Benech anunció este lunes que presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades con dineros públicos en el Fondo Nacional de la Granja.

"La semana pasada tuvimos una sospecha de un manejo irregular del Fondo de la Granja, que se maneja a través de la junta, que sirve para promoción de exportaciones y proyectos de apoyo a los productores", señaló Benech durante una conferencia de prensa.

Benech no precisó el alcance de la maniobra ni quiénes estarían involucrados, pero informó que decidió cambiar al director del Fondo y nombrar a un sustituto, al tiempo que suspendió a los cinco integrantes que tienen un poder para firmar los movimientos de dinero.

Respecto al director del Fondo, el ministro aseguró que le pidió la renuncia pero que "él mismo se presentó en el Ministerio para renunciar cuando se enteró de las irregularidades detectadas por la administración".

Benech dijo que "una investigación interna determinó irregularidades" con los fondos públicos y por eso se resolvió presentar la denuncia penal.

"Hubo controles paralelos que encendieron luces amarillas", comentó el ministro. El Fondo de la Granja maneja "varios millones de dólares", explicó Benech, en asistencia a granjeros para sus exportaciones y ante desastres climáticos.

Por otro lado, en referencia al anuncio de la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA (Apuinia) que decretó un paro de 24 horas para el martes 21 de mayo, Benech señaló: "Tengo interrogantes, porque los paros normalmente son por condiciones salariales. Yo trabajé en INIA y los profesionales que están ahí ganan muy buenos sueldos".

"Como ministro recibí a este gremio, les contesté las preguntas, me respondieron y hasta ahora no tengo nada. Cuando me reuní con ellos pedí transparencia y compromiso con el buen uso de los viáticos", agregó.

En diálogo con Montevideo Portal el pasado domingo, Bruno Lanfranco, vocero de la asociación, manifestó que la "base del problema" es que quien ejerce la conducción política del INIA "confunde ese ejercicio con sus intereses técnico-profesionales".

Lanfranco dijo que específicamente no se trata de una "conjunción de intereses", pero sin embargo dijo que Repetto ha tenido "comportamientos que no son éticos para el Uruguay, donde tenemos respeto por las instituciones y el manejo de la cosa pública".

Montevideo Portal